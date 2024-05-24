Врач поделилась информацией о полезных свойствах одуванчиков в рационе

Врач Каневская: зелень одуванчика полезна для кишечника

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Питание напрямую влияет на здоровье организма, как отметила доктор медицинских наук Светлана Каневская, рассказав, что нужно употреблять для поддержания иммунитета, как сообщает "Вечерняя Москва".

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"Питание формирует микрофлору кишечника, а она в свою очередь влияет на иммунные клетки в слизистой оболочке кишки и на иммунитет в целом", — объяснила эксперт.

Врач подчеркнула, что важно включать в рацион продукты, обогащенные клетчаткой, то есть, пребиотики, такие как чеснок, лук, спаржа, бананы, морские водоросли и зелень одуванчика. Она также рекомендует настои чеснока и эхинацеи для повышения иммунитета.

Также стоит включить в рацион зелёный чай, однако необходимо помнить об индивидуальной непереносимости некоторых продуктов. Потребление пищи может оказаться как полезным, так и вредным для здоровья, поэтому важно быть бдительными.