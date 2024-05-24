Врач поделилась информацией о полезных свойствах одуванчиков в рационе

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Врач Каневская: зелень одуванчика полезна для кишечника

0:58
Здоровье

Питание напрямую влияет на здоровье организма, как отметила доктор медицинских наук Светлана Каневская, рассказав, что нужно употреблять для поддержания иммунитета, как сообщает "Вечерняя Москва".

Врач Каневская: зелень одуванчика полезна для кишечника
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Питание формирует микрофлору кишечника, а она в свою очередь влияет на иммунные клетки в слизистой оболочке кишки и на иммунитет в целом", — объяснила эксперт.

Врач подчеркнула, что важно включать в рацион продукты, обогащенные клетчаткой, то есть, пребиотики, такие как чеснок, лук, спаржа, бананы, морские водоросли и зелень одуванчика. Она также рекомендует настои чеснока и эхинацеи для повышения иммунитета.

Также стоит включить в рацион зелёный чай, однако необходимо помнить об индивидуальной непереносимости некоторых продуктов. Потребление пищи может оказаться как полезным, так и вредным для здоровья, поэтому важно быть бдительными.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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