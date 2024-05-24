Врач поделилась информацией о полезных свойствах одуванчиков в рационе

Питание напрямую влияет на здоровье организма, как отметила доктор медицинских наук Светлана Каневская, рассказав, что нужно употреблять для поддержания иммунитета, как сообщает "Вечерняя Москва".
"Питание формирует микрофлору кишечника, а она в свою очередь влияет на иммунные клетки в слизистой оболочке кишки и на иммунитет в целом", — объяснила эксперт.
Врач подчеркнула, что важно включать в рацион продукты, обогащенные клетчаткой, то есть, пребиотики, такие как чеснок, лук, спаржа, бананы, морские водоросли и зелень одуванчика. Она также рекомендует настои чеснока и эхинацеи для повышения иммунитета.
Также стоит включить в рацион зелёный чай, однако необходимо помнить об индивидуальной непереносимости некоторых продуктов. Потребление пищи может оказаться как полезным, так и вредным для здоровья, поэтому важно быть бдительными.
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