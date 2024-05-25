Зачем пить воду с куркумой по утрам: огромная польза для организма

Куркума обладает противовоспалительными свойствами

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молотая куркума по вкусу напоминает смесь имбиря и апельсина. Эта специя отлично сочетается с рисом, мясом, рыбой, соусами, омлетами, пастой и даже выпечкой.

Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зачем пить куркуму по утрам

Куркумин — основной активный компонент куркумы, обладающий противовоспалительным действием.

Употребление куркумы помогает проснуться, активизирует работу желудочно-кишечного тракта, способствует выведению лишней жидкости из межклеточного пространства.

Чистая вода сама по себе крайне полезна для организма, а если добавить в неё дополнительные ингредиенты, ценность такого напитка возрастёт.

Куркумин используется в производстве препаратов для лечения заболеваний, связанных с хроническими воспалительными процессами в организме. Прежде всего, это артрит, астма, кишечные расстройства и другие.

Чем опасна куркума

Очищающие свойства куркумы могут привести к разжижению крови, так как она обладает антикоагулянтным действием.

Поэтому приём с препаратами, разжижающими кровь, такими как варфарин или аспирин, может вызвать негативные последствия.

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки.