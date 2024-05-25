Зачем пить воду с куркумой по утрам: огромная польза для организма

Молотая куркума по вкусу напоминает смесь имбиря и апельсина. Эта специя отлично сочетается с рисом, мясом, рыбой, соусами, омлетами, пастой и даже выпечкой.
Куркумин — основной активный компонент куркумы, обладающий противовоспалительным действием.
Употребление куркумы помогает проснуться, активизирует работу желудочно-кишечного тракта, способствует выведению лишней жидкости из межклеточного пространства.
Чистая вода сама по себе крайне полезна для организма, а если добавить в неё дополнительные ингредиенты, ценность такого напитка возрастёт.
Куркумин используется в производстве препаратов для лечения заболеваний, связанных с хроническими воспалительными процессами в организме. Прежде всего, это артрит, астма, кишечные расстройства и другие.
Очищающие свойства куркумы могут привести к разжижению крови, так как она обладает антикоагулянтным действием.
Поэтому приём с препаратами, разжижающими кровь, такими как варфарин или аспирин, может вызвать негативные последствия.
Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать какие-либо добавки.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.