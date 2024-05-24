ВОЗ: правительства разных стран должны "защитить нынешнее и будущие поколения" и принять для этого "решительные меры"

ВОЗ призывает защитить молодое поколение от табачной продукции

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В своём новом докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает уберечь и защитить детей от продукции табачной промышленности, которая стремится расширить число потребителей за счёт молодого поколения.

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"В мире около 37 миллионов детей в возрасте 13-15 лет употребляют табак. Во многих странах уровень использования электронных сигарет среди подростков превышает аналогичный показатель среди взрослых. В Европейском регионе ВОЗ 20% опрошенных 15-летних подростков сообщили об употреблении электронных сигарет за последние 30 дней", — отметили в организации.

Директор департамента ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Крех заявил, что табачная индустрия использует все доступные способы для привлечения "нового поколения клиентов”. В том числе и ароматизаторы, которые рассчитаны на детей, например, сладкая вата и жевательная резинка. В США было проведено исследование, которое выяснило, что свыше 70% подростков, курящих электронные сигареты, "бросили бы курить, если бы эта продукция была доступна только с табачным вкусом".

Несмотря на то, что всё это настойчиво, а иногда и агрессивно продвигается в молодёжной среде, представители табачных компаний утверждают, что их продукция предназначена для взрослых.

Директор департамента ВОЗ призвал правительства разных стран "защитить нынешнее и будущие поколения" и принять "решительные меры в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака". Например, запрет на рекламу табачных изделий, повышение налогов на табачные изделия и запрет его продажи людям, не достигшим совершеннолетия.