Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дефицит калорий: за счет чего мы худеем во время голодания
В Ульяновске адвокаты устроили настоящий допрос жертвам автоподставщиков
Джастин и Хейли Биберы могут назвать будущую дочь Эмори
Майские заморозки нанесли серьезный ущерб яблочным садам в РФ
Названы самые русофобские страны в Европе
Финалистка "Новой фабрики звезд" Мария Гордеева рассказала о своей мечте
Простой рецепт приготовления филе скумбрии на гриле
Наталья Фриске не приедет на похороны сестры, умершей от рака
Каждый четвёртый покупатель нового жилья бизнес-класса в Москве работает в IT
ВОЗ: правительства разных стран должны "защитить нынешнее и будущие поколения" и принять для этого "решительные меры"

ВОЗ призывает защитить молодое поколение от табачной продукции

1:50
Здоровье

В своём новом докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает уберечь и защитить детей от продукции табачной промышленности, которая стремится расширить число потребителей за счёт молодого поколения.

ВОЗ призывает защитить молодое поколение от табачной продукции
Фото: 500px.com by Lindsay Fox is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"В мире около 37 миллионов детей в возрасте 13-15 лет употребляют табак. Во многих странах уровень использования электронных сигарет среди подростков превышает аналогичный показатель среди взрослых. В Европейском регионе ВОЗ 20% опрошенных 15-летних подростков сообщили об употреблении электронных сигарет за последние 30 дней", — отметили в организации.

Директор департамента ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Крех заявил, что табачная индустрия использует все доступные способы для привлечения "нового поколения клиентов”. В том числе и ароматизаторы, которые рассчитаны на детей, например, сладкая вата и жевательная резинка. В США было проведено исследование, которое выяснило, что свыше 70% подростков, курящих электронные сигареты, "бросили бы курить, если бы эта продукция была доступна только с табачным вкусом".

Несмотря на то, что всё это настойчиво, а иногда и агрессивно продвигается в молодёжной среде, представители табачных компаний утверждают, что их продукция предназначена для взрослых.

Директор департамента ВОЗ призвал правительства разных стран "защитить нынешнее и будущие поколения" и принять "решительные меры в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака". Например, запрет на рекламу табачных изделий, повышение налогов на табачные изделия и запрет его продажи людям, не достигшим совершеннолетия.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров Группировка войск "Север" уничтожает ВСУ у Липцев и в Волчанске Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Последние материалы
Алексея Баталова в картине "Москва слезам не верит" чуть не убил спортсмен-самбист
Ольга Орлова переживает, что ее годовалая дочь до сих пор не разговаривает
В США созданы ИИ-наушники, отфильтровывающие речь определённого человека
Экс-судья из Нижегородской области имитировала ДТП ради страховой выплаты
ВОЗ призывает защитить молодое поколение от табачной продукции
Агата Муцениеце пропустила выпускной сына Тимофея из-за съёмок в Питере
Израиль вводит визовые разрешения для туристов из безвизовых стран
Как дать собаке таблетку, если она отказывается съедать её: беспроигрышный вариант
"Комедия о театре": театр может быть совсем другим
В России готовится к выходу фильм о Михаиле Лермонтове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников