Как использовать уже использованные чайные пакетики?

Чайные листья также используются в качестве косметических средств.
Например, вы можете заморозить остатки настоя зеленого чая дома и протереть им лицо. Это подтягивает кожу и сужает поры.
Листья чая можно использовать для приготовления многокомпонентных масок и кондиционеров для волос, восстанавливающих здоровый вид.
Опытные садоводы используют чайный лист для подкормки растений в доме и саду. Охлажденный, свежезаваренный чай отлично подходит для полива корней. В верхний слой почвы также прикапывают высушенные чайные листья. По мере разложения это удобрение насыщает почву азотом.
Сушеные чайные пакетики или чайные листья следует хранить в открытом контейнере дома или в офисе. Вы также можете добавить в чайные листья несколько капель эфирного масла для более мощного эффекта.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.