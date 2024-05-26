Как использовать уже использованные чайные пакетики?

Вторая жизнь чайных пакетиков

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Косметика

Чайные листья также используются в качестве косметических средств.

Например, вы можете заморозить остатки настоя зеленого чая дома и протереть им лицо. Это подтягивает кожу и сужает поры.

Листья чая можно использовать для приготовления многокомпонентных масок и кондиционеров для волос, восстанавливающих здоровый вид.

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Удобрение

Опытные садоводы используют чайный лист для подкормки растений в доме и саду. Охлажденный, свежезаваренный чай отлично подходит для полива корней. В верхний слой почвы также прикапывают высушенные чайные листья. По мере разложения это удобрение насыщает почву азотом.

Ароматические вещества, освежитель воздуха

Сушеные чайные пакетики или чайные листья следует хранить в открытом контейнере дома или в офисе. Вы также можете добавить в чайные листья несколько капель эфирного масла для более мощного эффекта.