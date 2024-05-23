Учёные выявили диету, способствующую замедлению старения мозга

По информации из журнала NPJ Aging, группа учёных старалась выяснить, как жирные кислоты, антиоксиданты, каротиноиды, витамин Е и холин влияют на когнитивные функции мозга в пожилом возрасте.
В исследовании участвовали 100 человек в возрасте 65-75 лет с нормальным уровнем сознания и памяти. Сначала у них взяли анализы крови для того, чтобы определить маркеры качества питания, после чего они прошли обследование мозга с помощью МРТ и тестирование когнитивных способностей.
По результатам исследования выяснилось, что люди с хорошей памятью и ясным сознанием предпочитают питание, богатое:
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.