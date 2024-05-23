Учёные выявили диету, способствующую замедлению старения мозга

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NPJ Aging: жирные кислоты влияют на когнитивные способности мозга

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По информации из журнала NPJ Aging, группа учёных старалась выяснить, как жирные кислоты, антиоксиданты, каротиноиды, витамин Е и холин влияют на когнитивные функции мозга в пожилом возрасте.

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В исследовании участвовали 100 человек в возрасте 65-75 лет с нормальным уровнем сознания и памяти. Сначала у них взяли анализы крови для того, чтобы определить маркеры качества питания, после чего они прошли обследование мозга с помощью МРТ и тестирование когнитивных способностей.

По результатам исследования выяснилось, что люди с хорошей памятью и ясным сознанием предпочитают питание, богатое:

Жирными кислотами — присутствуют в рыбе, орехах, шпинате, оливковом масле и других продуктах;

Антиоксидантами и каротиноидами — присутствуют во фруктах и овощах;

Витамином Е и холином — присутствуют в составе белков животного происхождения.