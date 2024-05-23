Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как изменить свои привычки движения, чтобы избавиться от лишнего жира
Сырно-чесночное печенье: необычная закуска
Певец Хабиб показал кубики на животе: скинул 7 килограммов
Когда Уран и Нептун мигрировали, в них каждый час врезались три ледяных объекта
Что можно посадить в междурядья картошки?
Украинский дрон атаковал трактор в Брянской области
Автоэксперт Родионов назвал пять обязательных проверок автомобиля перед летом
Учительница пожаловалась в КС на зарплату ниже МРОТ
Кинологи назвали охранные породы собак
Учёные выявили диету, способствующую замедлению старения мозга

NPJ Aging: жирные кислоты влияют на когнитивные способности мозга

1:03
Здоровье

По информации из журнала NPJ Aging, группа учёных старалась выяснить, как жирные кислоты, антиоксиданты, каротиноиды, витамин Е и холин влияют на когнитивные функции мозга в пожилом возрасте.

NPJ Aging: жирные кислоты влияют на когнитивные способности мозга
Фото: flickr.com by freepik is licensed under public domain

В исследовании участвовали 100 человек в возрасте 65-75 лет с нормальным уровнем сознания и памяти. Сначала у них взяли анализы крови для того, чтобы определить маркеры качества питания, после чего они прошли обследование мозга с помощью МРТ и тестирование когнитивных способностей.

По результатам исследования выяснилось, что люди с хорошей памятью и ясным сознанием предпочитают питание, богатое:

  • Жирными кислотами — присутствуют в рыбе, орехах, шпинате, оливковом масле и других продуктах;
  • Антиоксидантами и каротиноидами — присутствуют во фруктах и овощах;
  • Витамином Е и холином — присутствуют в составе белков животного происхождения.
Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
После покупки петунии нужно обязательно сделать это: растения быстро пойдёт в рост
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Последние материалы
NPJ Aging: жирные кислоты влияют на когнитивные способности мозга
Олег Трофим заявил, что россияне стали менее скептичны насчёт отечественного кино
В Гильдии отельеров объяснили, куда исчезли дома отдыха
Секреты контурирования ресниц: как преобразить взгляд мгновенно
В России готовятся к безвизу с Зимбабве
Почему стоит посадить "Антоновки"?
Как приготовить мультизерновой хлеб дома в духовке
NPJ SciLearn: понимание закономерностей мешает активному мышлению
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными
США, Европа и Китай могут стать лидерами в производстве водорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников