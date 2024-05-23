Какой вид матчи очень полезен для здоровья: его обязательно стоит употреблять

Многие сравнивают вкус голубой матчи с мягким и тонким травяным вкусом. Её преимущество состоит в том, что она универсальна. Приготовить матчу можно практически любым способом — сделать голубой молочный коктейль или блю латте, добавить в сладкий крем или испечь голубое печенье.
Голубая матча омолаживает, тонизируя кожу, делая её шелковистой, разглаживая мимические морщины, предотвращая появление седины. Такой чай уменьшает аппетит, выводит токсины, ускоряет обмен веществ. С его помощью легко похудеть. Попробуйте густой латте рано утром, вы будете сыты до обеда.
Ещё напиток улучшает память, снимает раздражительность, снижает уровень кортизола, поэтому при разовом употреблении уменьшает стресс, а при регулярном употреблении избавляет от хронической усталости и бессонницы.
Но матчу не рекомендуется употреблять на ночь.
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