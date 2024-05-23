Какой вид матчи очень полезен для здоровья: его обязательно стоит употреблять

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Матча помогает бороться с бессонницей и укрепляет нервную систему

1:03
Здоровье

Многие сравнивают вкус голубой матчи с мягким и тонким травяным вкусом. Её преимущество состоит в том, что она универсальна. Приготовить матчу можно практически любым способом — сделать голубой молочный коктейль или блю латте, добавить в сладкий крем или испечь голубое печенье.

Матча помогает бороться с бессонницей и укрепляет нервную систему
Фото: Own work by Koumei Matcha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В чём польза голубого матча

Голубая матча омолаживает, тонизируя кожу, делая её шелковистой, разглаживая мимические морщины, предотвращая появление седины. Такой чай уменьшает аппетит, выводит токсины, ускоряет обмен веществ. С его помощью легко похудеть. Попробуйте густой латте рано утром, вы будете сыты до обеда.

Ещё напиток улучшает память, снимает раздражительность, снижает уровень кортизола, поэтому при разовом употреблении уменьшает стресс, а при регулярном употреблении избавляет от хронической усталости и бессонницы.

Но матчу не рекомендуется употреблять на ночь.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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