Исследователи из Центра женского здоровья имени Бригама в Бостоне выяснили, в чём лучше измерять физическую активность - в минутах или шагах

Минуты или шаги: в чём лучше измерять физическую активность

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как лучше измерять физическую активность — в шагах или в минутах? Это решили узнать исследователи из Центра женского здоровья имени Бригама в Бостоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicoletta Giardini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Существующие рекомендации по физической активности в первую очередь касаются продолжительности и интенсивности занятий, но не содержат рекомендаций по количеству шагов", — заявила Рикута Хамайя, ведущий автор исследования.

В ходе исследования выяснилось, что нет большого значения в чём измерять активность. Выбор, как и в чём измерять свою активность остаётся за человеком.