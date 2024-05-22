Исследователи из Центра женского здоровья имени Бригама в Бостоне выяснили, в чём лучше измерять физическую активность - в минутах или шагах

Как лучше измерять физическую активность — в шагах или в минутах? Это решили узнать исследователи из Центра женского здоровья имени Бригама в Бостоне.
"Существующие рекомендации по физической активности в первую очередь касаются продолжительности и интенсивности занятий, но не содержат рекомендаций по количеству шагов", — заявила Рикута Хамайя, ведущий автор исследования.
В ходе исследования выяснилось, что нет большого значения в чём измерять активность. Выбор, как и в чём измерять свою активность остаётся за человеком.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.