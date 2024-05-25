Гастроэнтеролог раскрыл вредную дозировку чая

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов указал безопасную дозу чая в честь Международного дня чая, который отмечается сегодня, 21 мая.
"Обычно безопасным считается употребление до трёх — четырёх чашек чая в день для взрослого человека", — сообщил Евгений Белоусов в интервью с РИАМО.
Однако он отметил, что реакция организма на кофеин и другие составляющие чая может быть индивидуальной. Людям с определёнными заболеваниями или состоянием здоровья следует посоветоваться с врачом о том, какое количество чая им можно употреблять.
Чай богат антиоксидантами, полифенолами, флавоноидами, витаминами и минералами, которые благотворно воздействуют на организм. Тем не менее, избыточное потребление этого напитка может нанести вред печени, почкам и желудку из-за высокого содержания кофеина. Важно также ограничить употребление сахара, который часто добавляется в чай.
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