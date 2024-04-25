Работа стоя для офисных сотрудников может быть ещё более рискованной, чем в сидячем положении

Несомненно, сидячий образ жизни вреден, однако переход на работу в стоячем положении не всегда лучше, особенно если вы не привыкли к такому режиму, по словам врача-остеопата Игоря Титова. Усиленная нагрузка на спину и ноги у людей, не готовых к такому режиму, может вызвать болевые ощущения.
"Казалось бы, очевидный вариант — работать стоя, ведь тогда позвоночник перестаёт быть постоянно в согнутом положении, мышцы спины находятся в постоянном напряжении, что положительно влияет на кровообращение и осанку. Однако, если вы до этого привыкли работать, удобно устроившись в кресле, и резко даёте такую нагрузку на спину и ноги, то ничего, кроме дискомфорта и болей в спине и ногах, вы не почувствуете", — заметил Игорь Титов.
Как объяснил специалист, работа в стоячем положении также не повышает сжигание калорий, по сравнению со сидячим положением. По его словам, в состоянии сидения организм тратит 80 калорий в час, в то время как в состоянии стоя — всего 88, что представляет собой незначительную разницу.
Резюмируя, остеопат предложил чередовать сидячую работу с краткими перерывами и лёгкими упражнениями, чтобы поддерживать мышечный тонус и здоровье суставов.
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