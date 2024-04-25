Выпадение волос: при этих признаках не медлите с визитом к врачу

Выпадение волос может происходить в нормальном количестве. Врачи советуют посчитать, какое количество волос выпало за день. Если количество не превышает 100 штук, то это нормальный процесс. Волосы проходят свои циклы роста и покоя. Об этом пишет "Белновости".
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Если же происходит чрезмерное выпадение волос, то причинами могут быть различные заболевания. Иногда этот процесс является временным. Он обычно связан с гормональными изменениями после родов, приемом лекарственных средств, лучевой терапией.
В других же случаях при обнаружении проблемы важно обратиться к врачу-терапевту для обследования и выявления причины.
Прежде всего, важно пройти обследование, если произошла резкая потеря большого количества волос, вы увидели у себя залысины, волосы выпадают целыми прядями, есть постоянный зуд кожи головы.
В качестве лечения врач может назначить таблетки, лосьоны и уколы. Но не следует заниматься самолечением и назначать себе средства самостоятельно.
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