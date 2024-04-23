Россиянам рассказали, почему томатный сок полезнее свежих плодов

Нутрициолог Уваровская: томатный сок полезен для репродуктивного здоровья

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Термическая обработка помидоров повышает биологическую доступность в них витамина К и ликопина, что благоприятно влияет на иммунную систему, желудочно-кишечный тракт, кожу, зрение, а также предотвращает возникновение остеопороза и тромбов.

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"Также томатный сок благодаря ликопину улучшает мужское здоровье, так как является профилактикой простатита, мужского бесплодия и рака простаты. И женское — поддерживает репродуктивное здоровье, снижает риск развития мастопатии и рака шейки матки", — поделилась семейный нутрициолог и эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская поделилась своим мнением.

По ее мнению, перед тем как включить томатный сок в рацион, следует удостовериться, что нет медицинских противопоказаний к его употреблению. Это могут быть различные заболевания желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные нарушения, мочекаменная болезнь, хронические проблемы с почками, подагра. В случае наличия этих заболеваний, важно проконсультироваться с врачом о целесообразности потребления данного продукта. Рекомендуемое количество томатного сока для здорового человека составляет 200-250 мл в день. Чтобы обеспечить сбалансированное питание, важно также учесть потребность в белках, жирах, сложных углеводах и клетчатке.

"Поэтому если вы любите выпить томатный сок в качестве перекуса, то дополните к нему тост из цельнозернового хлеба с чесноком, с печенью трески, айсбергом/рукколой и огурцом, например, ну или горсть орехов", — порекомендовала Ксения Уваровская.

на подчеркнула, что пить томатный сок натощак не рекомендуется из-за возможных проблем с пищеварением и повышения кислотности. Для улучшения свойств этого продукта стоит комбинировать его с жирами, включая оливковое масло, семена и орехи, а также употреблять с чесноком и соевыми продуктами.

Напиток должен содержать только томаты, разрешается добавление соли, но не должно быть ни крахмала, ни сахара, ни консервантов. Любителям густого сока рекомендуется выбирать вариант с надписью "с мякотью", по совету нутрициолога. Кроме того, следует помнить о пользе морковного, тыквенного, свекольного и других соков и смузи, которые насыщают и благотворно влияют на организм.