Россиянам рассказали, почему томатный сок полезнее свежих плодов

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Нутрициолог Уваровская: томатный сок полезен для репродуктивного здоровья

2:33
Здоровье

Термическая обработка помидоров повышает биологическую доступность в них витамина К и ликопина, что благоприятно влияет на иммунную систему, желудочно-кишечный тракт, кожу, зрение, а также предотвращает возникновение остеопороза и тромбов.

Нутрициолог Уваровская: томатный сок полезен для репродуктивного здоровья
Фото: flickr.com by Lufa Farms is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Также томатный сок благодаря ликопину улучшает мужское здоровье, так как является профилактикой простатита, мужского бесплодия и рака простаты. И женское — поддерживает репродуктивное здоровье, снижает риск развития мастопатии и рака шейки матки", — поделилась семейный нутрициолог и эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская поделилась своим мнением.

По ее мнению, перед тем как включить томатный сок в рацион, следует удостовериться, что нет медицинских противопоказаний к его употреблению. Это могут быть различные заболевания желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные нарушения, мочекаменная болезнь, хронические проблемы с почками, подагра. В случае наличия этих заболеваний, важно проконсультироваться с врачом о целесообразности потребления данного продукта. Рекомендуемое количество томатного сока для здорового человека составляет 200-250 мл в день. Чтобы обеспечить сбалансированное питание, важно также учесть потребность в белках, жирах, сложных углеводах и клетчатке.

"Поэтому если вы любите выпить томатный сок в качестве перекуса, то дополните к нему тост из цельнозернового хлеба с чесноком, с печенью трески, айсбергом/рукколой и огурцом, например, ну или горсть орехов", — порекомендовала Ксения Уваровская.

на подчеркнула, что пить томатный сок натощак не рекомендуется из-за возможных проблем с пищеварением и повышения кислотности. Для улучшения свойств этого продукта стоит комбинировать его с жирами, включая оливковое масло, семена и орехи, а также употреблять с чесноком и соевыми продуктами.

Напиток должен содержать только томаты, разрешается добавление соли, но не должно быть ни крахмала, ни сахара, ни консервантов. Любителям густого сока рекомендуется выбирать вариант с надписью "с мякотью", по совету нутрициолога. Кроме того, следует помнить о пользе морковного, тыквенного, свекольного и других соков и смузи, которые насыщают и благотворно влияют на организм.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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