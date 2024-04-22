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Онколог объяснил, в каких случаях после удаления родинки может возникнуть рак

Онколог Пылев предостерёг о возможном развитии рака после удаления родинки

1:31
Здоровье

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев, член европейского общества клинических онкологов ESMO, отметил, что если косметолог удаляет родинку без необходимых анализов, это может привести к образованию злокачественной опухоли, что ставит под угрозу жизнь человека.

Онколог Пылев предостерёг о возможном развитии рака после удаления родинки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Если человек удалил родинку у косметолога, а это оказалась не родинка, а злокачественная родинка — меланома, это удаление проводится не радикально. Человек не получает никакого дополнительного обследования, лекарственной терапии. У него возникает прогрессирование опухолевого процесса, и он погибает. Если речь идёт о меланоме, то так и происходит", — поделился Андрей Пылев в беседе с "Радио 1".

По его утверждению, в специализированные онкологические клиники часто обращаются люди с подобными проблемами. Знаний врачей может оказаться недостаточно для того, чтобы предположить, что что-то не так с родинкой. В случае отсутствия гистологического анализа или неправильного вмешательства человек рискует жизнью, как подчеркнул специалист.

При соблюдении всех рекомендаций не существует угрозы для человека. Процесс удаления родинки сам по себе не является проблемой. На самом деле, как пояснил онколог, профилактическое удаление подозрительных родинок представляет собой наилучшую защиту от их возможного злокачественного развития.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог
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