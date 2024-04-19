Клубника названа ежедневным продуктом для улучшения памяти и здоровья мозга

Согласно результатам исследования, проведённого учёными из Академического центра здоровья Университета Цинциннати (США) и опубликованным в журнале Nutrients, добавление в рацион восьми ягод клубники ежедневно способствует улучшению памяти, защищает от слабоумия и облегчает симптомы депрессии.
В эксперименте, продолжавшемся 12 недель, приняли участие 30 добровольцев в возрасте от 50 до 65 лет с избыточным весом и небольшими умственными нарушениями. Данные участники были разделены на две группы, причём в первой группе добавляли порошок из восьми измельчённых сублимированных ягод клубники в ежедневное меню, а во второй группе — порошок-плацебо с аналогичным вкусом и ароматом.
После проведения эксперимента испытуемые из первой группы показали улучшение памяти и других познавательных навыков по результатам тестирования. Также было отмечено снижение симптомов депрессии у данной группы.
Исследователи определили, что антиоксиданты антоцианы, обильно присутствующие в клубнике, борются с окислительными и воспалительными процессами в организме, тем самым предотвращая развитие деменции и психических расстройств.
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