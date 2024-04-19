Названы безболезненные косметические процедуры для кожи весной

Врач Легкая: весной можно использовать безинъекционную мезотерапию

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие процедуры в области косметологии могут негативно повлиять на состояние кожи и требуют соблюдения определенных ограничений после них. Поэтому врач-косметолог и дерматовенеролог Офелия Легкая поделилась с Life. ru информацией о безболезненных способах омоложения, подходящих россиянам весной.

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Специалист подчеркнула, что значимый результат можно достичь с помощью аппаратных методов, таких как лазерная шлифовка, радиочастотные процедуры, SMAS-лифтинг, газожидкостный пилинг и другие. Однако необходимо помнить, что они могут повредить кожу в определенной степени. Также врач предупредила, что проведение таких процедур весной, когда повышается солнечная активность, может привести к нежелательным последствиям из-за воздействия ультрафиолета.

Одной из безболезненных процедур является безынъекционная мезотерапия, где витаминная сыворотка вводится в глубокие слои кожи под давлением. Для борьбы с розацеа, акне, куперозом рекомендуется неодимовое омоложение. Также можно обратить внимание на corage-терапию, основанная на квантово-молекулярном резонансе, которая стимулирует омоложение кожи без повреждения клеток и улучшает обменные процессы в клетках для красоты и молодости кожи.