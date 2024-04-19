Тишина с побочными эффектами: опасные последствия эксплуатации шумоподавляющих наушников

Использование наушников с функцией шумоподавления может привести к потенциальным проблемам со слухом. По мере того, как мозг привыкает к постоянной тишине, он может начать утрачивать способность эффективно обрабатывать звуки в окружающей среде.
Фото: 500px.com by the Archive Team is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Постоянное использование шумоподавляющих наушников может также вызвать дезориентацию, появление шума в ушах и даже головные боли.
Если вы заметили, что ваше восприятие звуков стало менее четким, стоит попробовать временно отказаться от использования наушников и оценить разницу.
Проводит диагностику и лечение головных болей, головокружений, невралгий, неврозов, остеохондроза, склероза, эпилепсии, межпозвоночных грыж, атеросклероза, вегето-сосудистой дистонии и других заболеваний нервной системы