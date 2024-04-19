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Тишина с побочными эффектами: опасные последствия эксплуатации шумоподавляющих наушников

Наушники с шумоподавлением могут привести к глухоте

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Здоровье

Использование наушников с функцией шумоподавления может привести к потенциальным проблемам со слухом. По мере того, как мозг привыкает к постоянной тишине, он может начать утрачивать способность эффективно обрабатывать звуки в окружающей среде.

Наушники с шумоподавлением могут привести к глухоте
Фото: 500px.com by the Archive Team is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Постоянное использование шумоподавляющих наушников может также вызвать дезориентацию, появление шума в ушах и даже головные боли.

Если вы заметили, что ваше восприятие звуков стало менее четким, стоит попробовать временно отказаться от использования наушников и оценить разницу.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бесаев Роман
Проводит диагностику и лечение головных болей, головокружений, невралгий, неврозов, остеохондроза, склероза, эпилепсии, межпозвоночных грыж, атеросклероза, вегето-сосудистой дистонии и других заболеваний нервной системы
Специалист Алпаидзе Георгий
Врач вертебролог
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Специалист по вертеброневрологии, владеет методами мануальной и рефлексотерапии
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