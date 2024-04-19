Тишина с побочными эффектами: опасные последствия эксплуатации шумоподавляющих наушников

Наушники с шумоподавлением могут привести к глухоте

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование наушников с функцией шумоподавления может привести к потенциальным проблемам со слухом. По мере того, как мозг привыкает к постоянной тишине, он может начать утрачивать способность эффективно обрабатывать звуки в окружающей среде.

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Постоянное использование шумоподавляющих наушников может также вызвать дезориентацию, появление шума в ушах и даже головные боли.

Если вы заметили, что ваше восприятие звуков стало менее четким, стоит попробовать временно отказаться от использования наушников и оценить разницу.