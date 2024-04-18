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Открыт способ предотвращения опасного рака простаты с почти 100% точностью

Анализ мочи позволит различить медленнорастущий рак простаты и его агрессивную форму

1:35
Здоровье

По данным статьи в медицинском журнале JAMA Oncology, анализ мочи может выявить различия между медленно развивающимся раком простаты и его агрессивной формой, что позволит избежать лишних биопсий простаты.

Анализ мочи позволит различить медленнорастущий рак простаты и его агрессивную форму
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ученые пояснили, что двадцать лет назад стандартной практикой было лечить любой случай рака простаты, однако последующие исследования привели к изменению подхода, при котором сейчас рекомендуется лечить только быстрорастущие формы данного заболевания. Для обозначения типа опухоли обычно проводится биопсия, процедура, сопряжённая с дискомфортом и риском инфекции.

Новый тест MPS2 (myProstatesCore2.0) использует поиск биомаркеров в моче мужчин для определения наличия рака. Результаты проверки, проведённой на 800 образцах, свидетельствуют о близкой к 100% точности исключения агрессивной формы рака при проведении анализа. Это означает, что отрицательный результат теста с чрезвычайно большой вероятностью исключает наличие агрессивного рака у мужчины.

Согласно исследованию, применение данного теста позволило бы предотвратить проведение до 41% нецелесообразных биопсий.

В ходе теста проводится анализ 18 биомаркеров — белков, производимых 18 разнообразными генами раковых клеток простаты. При создании данного теста учёные исследовали более 58 тысяч генов.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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