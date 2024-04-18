Онколог предостерёг от диеты, провоцирующей рак

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Врач Черемушкин: диета с низким содержанием овощей может спровоцировать рак

1:06
Здоровье

Врач-онколог Евгений Черемушкин сообщил, что диета с недостаточным количеством овощей и избыточным потреблением жирной и соленой пищи повышает риск возникновения рака.

Врач Черемушкин: диета с низким содержанием овощей может спровоцировать рак
Фото: unsplash.com by Armando Ascorve Morales is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист подчеркнул, что сбалансированное питание, включающее в себя разнообразные овощи, зелень и фрукты, способствует улучшению общего состояния здоровья и снижению вероятности возникновения раковых заболеваний. В то время как избыток копченостей, жирной и соленой пищи в рационе увеличивает риск заболевания.

"Злоупотребление такими продуктами косвенно влияет на проблемы с хроническими заболеваниями, которые в свою очередь могут вызвать рак", — заметил Евгений Черемушкин.

Помимо этого, Черемушкин рекомендовал ограничить употребление продуктов с консервантами, так как химические компоненты, входящие в их состав, также могут быть факторами риска для развития рака. Врач также выделил спиртные напитки и табачные изделия как сильные провоцирующие онкологические заболевания факторы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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