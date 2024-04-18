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Нарколог сообщил оптимальное время для употребления кофе

Врач Сараев: кофе лучше пить после завтрака

0:53
Здоровье

Кандидат наук в области медицины, психотерапевт и нарколог Марат Сараев рассказал о влиянии кофе на организм и оптимальном времени для его употребления.

Врач Сараев: кофе лучше пить после завтрака
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Кофе может бодрить, но может быть и абсолютно противоположная реакция. Некоторых людей кофе, наоборот, усыпляет", — поделился Марат Сараев.

Кофе может временно увеличить пульс и повысить артериальное давление. По словам Марата Сараева, употребление кофе на голодный желудок категорически не рекомендуется из-за наличия в нем компонентов, влияющих на слизистую оболочку пищевода и желудка, что может вызвать дополнительное раздражение и усиление уровня кислотности.

Эксперт рекомендует употреблять кофе через 10-15 минут после завтрака, когда пищеварительный процесс уже запущен.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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