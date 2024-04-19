Проблемы с памятью во время экзаменов: врач предупредила о вреде паники

Доктор Малиновская объяснила, что стресс перед экзаменами может негативно сказаться на памяти, особенно у подростков из-за гормональных изменений в этом возрасте.
В интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня" врач Малиновская поделилась советами как не навредить себе и своим знаниям перед важными событиями. Так, по словам врача, то основное правило — не паниковать перед экзаменами. Помните, что информация усваивается в процессе учебы, и даже если вам кажется, что вы ничего не знаете, на экзамене многое может вернуться в память. Однако, если вы учите материал в состоянии стресса, то он не запоминается на долгое время.
Малиновская рекомендует простой метод подготовки — каждый день повторять материал из учебников для его освежения.
Чтобы справиться с нагрузкой врач советует поддерживать комфортный режим: получать достаточный сон, заниматься физическими упражнениями, правильно питаться и выходить на прогулки. Она также рекомендует избегать популярных среди молодежи способов бодрствования, таких как кофе и энергетические напитки.
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