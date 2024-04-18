Ешьте эту смесь на перекус, и вы улучшите своё здоровье

Диетолог Василиса Пономарёва проинформировала, что смеси орехов и сухофруктов богаты ценными питательными веществами, витамином Е, клетчаткой, ненасыщенными жирными кислотами. Поэтому их обязательно стоит включить в свой рацион. Об этом сообщает "Медикфорум".
Такая смесь отлично подойдёт, если вам важно не переедать. Она станет хорошим перекусом. Достаточно съедать по горсти орехов и сухофруктов. Злоупотреблять этими продуктами нельзя, поскольку они калорийны.
"Микс обычно содержит различные орехи, все из которых полезны для здоровья. Особого внимания заслуживают фундук и грецкие орехи, миндаль", — сказала врач.
Миндаль содержит в себе ненасыщенные жирные кислоты, они благотворно влияют на уровень "плохого" холестерина и снижают риск развития сердечно-сосудистого заболевания. В нём также есть кальций, магний, витамин Е.
Фундук состоит из клетчатки, которая нужна для пищеварения, ненасыщенных жирных кислот, витаминов группы В, железа, цинка, магния.
Грецкие орехи очень богаты омега-3 жирными кислотами. В них есть ещё важные антиоксиданты, необходимые для иммунитета.
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