Ешьте эту смесь на перекус, и вы улучшите своё здоровье

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Диетолог Пономарёва: смесь орехов и сухофруктов полезна в качестве перекуса

1:22
Здоровье

Диетолог Василиса Пономарёва проинформировала, что смеси орехов и сухофруктов богаты ценными питательными веществами, витамином Е, клетчаткой, ненасыщенными жирными кислотами. Поэтому их обязательно стоит включить в свой рацион. Об этом сообщает "Медикфорум".

Диетолог Пономарёва: смесь орехов и сухофруктов полезна в качестве перекуса
Фото: Own work by Freshfruitturkey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Такая смесь отлично подойдёт, если вам важно не переедать. Она станет хорошим перекусом. Достаточно съедать по горсти орехов и сухофруктов. Злоупотреблять этими продуктами нельзя, поскольку они калорийны.

"Микс обычно содержит различные орехи, все из которых полезны для здоровья. Особого внимания заслуживают фундук и грецкие орехи, миндаль", — сказала врач.

Миндаль содержит в себе ненасыщенные жирные кислоты, они благотворно влияют на уровень "плохого" холестерина и снижают риск развития сердечно-сосудистого заболевания. В нём также есть кальций, магний, витамин Е.

Фундук состоит из клетчатки, которая нужна для пищеварения, ненасыщенных жирных кислот, витаминов группы В, железа, цинка, магния.

Грецкие орехи очень богаты омега-3 жирными кислотами. В них есть ещё важные антиоксиданты, необходимые для иммунитета.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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