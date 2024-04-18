Одна ложка суперфуда предотвратит высокое кровяное давление и диабет

Диетолог Луи: натуральный йогурт защитит от диабета 2 типа

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Новелла Луи рассказала, что есть один простой и вкусный суперфуд, который при регулярном употреблении может помочь с предотвращением диабета и регулированием кровяного давления. Этим суперпродуктом является натуральный йогурт. Об этом пишет The Mirror.

Фото: Own work by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Такой йогурт может регулировать уровень сахара в крови, артериальное давление, улучшить состояние кишечника, благодаря содержащимся полезным бактериям. В этом продукте есть магний, кальций, жирные кислоты, помогающие снизить риск развития диабета. Йогурт богат цинком, который поддерживает иммунитет, калием.

Для достижения подобных результатов важно есть йогурт каждый день. Тогда организм будет получать все необходимые витамины и минералы.

"Йогурты поддерживают вашу иммунную систему, которая так важна для борьбы с аллергией, инфекциями, раком и старением, благодаря их взаимодействию с вашими кишечными бактериями", — сказала врач.