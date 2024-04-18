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Одна ложка суперфуда предотвратит высокое кровяное давление и диабет

Диетолог Луи: натуральный йогурт защитит от диабета 2 типа

1:04
Здоровье

Диетолог Новелла Луи рассказала, что есть один простой и вкусный суперфуд, который при регулярном употреблении может помочь с предотвращением диабета и регулированием кровяного давления. Этим суперпродуктом является натуральный йогурт. Об этом пишет The Mirror.

Диетолог Луи: натуральный йогурт защитит от диабета 2 типа
Фото: Own work by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Такой йогурт может регулировать уровень сахара в крови, артериальное давление, улучшить состояние кишечника, благодаря содержащимся полезным бактериям. В этом продукте есть магний, кальций, жирные кислоты, помогающие снизить риск развития диабета. Йогурт богат цинком, который поддерживает иммунитет, калием.

Для достижения подобных результатов важно есть йогурт каждый день. Тогда организм будет получать все необходимые витамины и минералы.

"Йогурты поддерживают вашу иммунную систему, которая так важна для борьбы с аллергией, инфекциями, раком и старением, благодаря их взаимодействию с вашими кишечными бактериями", — сказала врач.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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