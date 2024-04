Врачи выделили три продукта как средства против депрессии

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша отметили, что употребление сыра, рыбы и чая из зверобоя может снизить вероятность развития депрессии.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.