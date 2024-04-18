Врачи выделили три продукта как средства против депрессии

Сыр, рыба и чай из зверобоя способны снижать риск возникновения депрессии

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша отметили, что употребление сыра, рыбы и чая из зверобоя может снизить вероятность развития депрессии.

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Специалисты утверждают, что употребление сыра, содержащего триптофан, может снизить риск депрессии, поскольку из этой аминокислоты организм синтезирует серотонин.

Сергей Агапкин подчеркнул, что для максимального эффекта триптофана рекомендуется провести около полутора часов у яркого света с утра.

Медики также отметили, что морская рыба, обогащенная омега-3, также может снизить риск развития депрессии.

Диетолог Марина Макиша утверждает, что употребление пищи, насыщенной омега-3, действительно может немного облегчить субъективные проявления депрессивных состояний.

По мнению специалистов, уменьшить вероятность развития депрессии также может помочь чай из зверобоя.

"В его составе есть биологические активные вещества, которые влияют на процессы на уровне мозга и действительно помогают немножечко успокоить психику, то есть такой легкий седативный, успокаивающий эффект есть у зверобоя", — объяснила диетолог и посоветовала употреблять данный напиток вечером, чтобы улучшить качество сна.