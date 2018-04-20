Предложен метод избежать смерти от сердечного приступа

Шведские кардиологи пришли к выводу, что умеренная физическая активность помогает избежать преждевременной смерти.

Особенно это актуально для тех, кто пережил сердечный приступ. В материале на сайте EurekAlert говорится, что в исследовании на эту тему приняли участие 22 227 пациентов, у которых был инфаркт миокарда в период с 2005 по 2013 годы.

Медики оценили их активность до и после сердечного приступа. Каждая тренировка не должна была длиться меньше 30 минут. Выяснилось, что за 4,2 года умерли около 1087 пациентов.

Стало очевидно, что риск смерти был выше у тех, кто не был физически активным. Ученые пришли к выводу, что редкие тренировки снижали вероятность гибели на 37%, а постоянные - на 59%.

Врачи категорически рекомендовали всем инфарктникам бросить курить, начать употреблять здоровую пищу и тренироваться.

Напомним, томские ученые разработывают дистанционно управляемые нанокапсулы, которые позволят быстрее решать проблемы закупорки сосудов головного мозга, а также предотвращать риск возникновения инсульта. Как сообщили в пресс-службе Томс­кого по­ли­тех­ни­чес­кого уни­вер­си­тета, управлять нанокапсулой с лекарственным препаратом будут с помощью магнитного поля. Благодаря разработке лекарство попадет именно в ту часть головного мозга, где произошла закупорка, возник тромб или случилось иное повреждение.

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