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Сколько чая можно пить за день: советы

Врач Тяжельников: в день можно пить не больше 4 чашек чая

1:07
Здоровье

Врач Андрей Тяжельников раскрыл, сколько за день можно пить кружек чая, чтобы это не принесло вреда здоровью. Если соблюдать это условие, то напиток будет приносить только пользу. Об этом пишет "Медикфорум".

Врач Тяжельников: в день можно пить не больше 4 чашек чая
Фото: Pexels by Cup of Couple is licensed under CC0

"В умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танины мешают усваиваться железу", — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что наиболее оптимальным количеством считается не больше 4 чашек в день. Если это количество превысить, то может возникнуть бессонница и повышенная возбудимость. Такой эффект возможен из-за содержащегося в чае кофеина.

Кроме того, употребление большого количества чая может привести к учащённому мочеиспусканию, а значит, к обезвоживанию.

Врач добавил, что ещё полезность напитка зависит от технологии его приготовления. Чёрный чай нужно заваривать кипятком, а зелёный горячей водой не больше 80 градусов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Специалист Жерехов Алексей
Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней
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