Стоматолог Мухин считает, что в хорошей жвачке есть ксилит и нет красителей и экзотических вкусов

Жевательная резинка может как помочь, так и навредить вашим зубам. Как правильно её выбрать и использовать рассказал врач-стоматолог Станислав Мухин.
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Первое, на что нужно обращать внимание при выборе жвачки — это отсутствие красителей и экзотических вкусов, заявил он. Будет отлично, если в жевательной резинке содержится ксилит, а не сахар.
"В процессе жевания резинки сахар расщепляется до кислот, образуя твёрдый налёт на зубах. На ненужной плёнке собираются вредные микробы. Через некоторое время это может привести к зачаткам будущего кариеса", — пояснил стоматолог.
Жевать жвачку нужно после еды в течение 10-15 минут, но не чаще 3 раз в сутки. Необходимо учесть, что никакие стоматологические проблемы жевательная резинка решить не в состоянии, сообщает Клопс.Ru.
Врач также напомнил, что не стоит жевать жвачку натощак, потому что она стимулирует выделение желудочного сока.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.