Стоматолог Мухин считает, что в хорошей жвачке есть ксилит и нет красителей и экзотических вкусов

Хорошая жвачка содержит ксилит, но не сдержит красители и экзотические вкусы

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жевательная резинка может как помочь, так и навредить вашим зубам. Как правильно её выбрать и использовать рассказал врач-стоматолог Станислав Мухин.

Фото: flickr.com by Джим МаКкласки is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Первое, на что нужно обращать внимание при выборе жвачки — это отсутствие красителей и экзотических вкусов, заявил он. Будет отлично, если в жевательной резинке содержится ксилит, а не сахар.

"В процессе жевания резинки сахар расщепляется до кислот, образуя твёрдый налёт на зубах. На ненужной плёнке собираются вредные микробы. Через некоторое время это может привести к зачаткам будущего кариеса", — пояснил стоматолог.

Жевать жвачку нужно после еды в течение 10-15 минут, но не чаще 3 раз в сутки. Необходимо учесть, что никакие стоматологические проблемы жевательная резинка решить не в состоянии, сообщает Клопс.Ru.

Врач также напомнил, что не стоит жевать жвачку натощак, потому что она стимулирует выделение желудочного сока.