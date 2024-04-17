Врач Зуева: крахмалистые овощи полезны для организма

Врач развенчала миф о вреде крахмалистых овощей

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопреки множеству негативных отзывов о овощах с высоким содержанием крахмала, врач-нутрициолог Анастасия Зуева подчеркивает их важность для человеческого организма как отличного источника энергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Рене Кортен is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Согласно мнению врача, картофель является богатым источником калия, витаминов С и В, а также содержит фосфор, цинк и кремний. Также важно помнить о методе приготовления картофеля, поскольку при сильной термической обработке он может стать калорийнее и лишиться своих полезных свойств.

Корнеплоды, прежде всего морковь, не уступают картофелю в питательной ценности, так как они содержат калий, который может помочь снизить артериальное давление у гипертоников. Морковь богата витамином А, который поддерживает зрение, замедляет процессы старения и благотворно влияет на состояние кожи, в то время как свекла обогащает организм витаминами группы В, С и РР, улучшая работу сердечно-сосудистой системы.

"Бобовые отличаются питательностью и помимо крахмала содержат большое количество белка, богаты клетчаткой, железом, фолиевой кислотой, кальцием, фосфором, цинком, калием и антиоксидантами. Стоит реабилитировать и другие овощи, богатые крахмалом, такие как тыква и кабачки", — резюмировала Анастасия Зуева.