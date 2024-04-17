Невролог Беленко: стресс может провоцировать боль в шее

По словам невролога-вегетолога Елены Беленко, одной из распространенных причин боли в шейном отделе позвоночника является стресс. Эмоциональные тревоги активизируют нервную систему, что приводит к напряжению мышц и часто приводит к спазмам.
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Идентифицировать этот дискомфорт несложно: боль описывается как ноющая и располагается в области шеи, что мешает нормальным движениям головы. Массаж не сможет полностью облегчить боль, поскольку нужно бороться с причиной проблемы — стрессом.
"В условиях стресса такая работа усиливается. Это провоцирует изменение в состоянии симпатического узла. Что в свою очередь приводит к усилению сигналов к мышцам шеи. Мышцы шеи приходят в повышенный тонус, местами постепенно переходя в спазмированное состояние", — поделилась Елена Беленко.
Если во время шейной боли появляются "прострелы" в руки и другие части тела, это сигнал к тому, что следует обратить внимание на более серьезные проблемы, отметил специалист. Это может указывать на возможные остеохондроз или грыжу.
Занимается реабилитационным лечением пациентов, назначением курса противоонкологической терапии, выявлением наличия хронических заболеваний, определением необходимости дополнительных обследований для определения патологии сна и определения связи с наличием заболеваний, определением диагноза и разработкой программы лечения, разработкой схемы реабилитационных мероприятий (а также после перенесенного COVID-19).
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы