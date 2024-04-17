Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подборка лучших сортов клубники
Страхование курьеров и ПДД: какие меры должны принять сервисы доставки?
Newsweek: Украина пресекла ядерную линию Путина
В ГИБДД назвали неожиданные штрафы, на которые попадают даже опытные водители
Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Илья Авербух высказался о поле будущего ребёнка от Лизы Арзамасовой
Простой крем-суп из сельдерея
Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса
Ветеринары рассказали, почему нельзя мочить кошкам уши
Невролог Беленко: стресс может провоцировать боль в шее

Россиянам сообщили, когда стресс вызывает физическую боль

1:11
Здоровье

По словам невролога-вегетолога Елены Беленко, одной из распространенных причин боли в шейном отделе позвоночника является стресс. Эмоциональные тревоги активизируют нервную систему, что приводит к напряжению мышц и часто приводит к спазмам.

Россиянам сообщили, когда стресс вызывает физическую боль
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Идентифицировать этот дискомфорт несложно: боль описывается как ноющая и располагается в области шеи, что мешает нормальным движениям головы. Массаж не сможет полностью облегчить боль, поскольку нужно бороться с причиной проблемы — стрессом.

"В условиях стресса такая работа усиливается. Это провоцирует изменение в состоянии симпатического узла. Что в свою очередь приводит к усилению сигналов к мышцам шеи. Мышцы шеи приходят в повышенный тонус, местами постепенно переходя в спазмированное состояние", — поделилась Елена Беленко.

Если во время шейной боли появляются "прострелы" в руки и другие части тела, это сигнал к тому, что следует обратить внимание на более серьезные проблемы, отметил специалист. Это может указывать на возможные остеохондроз или грыжу.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Волкова Анвара
Занимается реабилитационным лечением пациентов, назначением курса противоонкологической терапии, выявлением наличия хронических заболеваний, определением необходимости дополнительных обследований для определения патологии сна и определения связи с наличием заболеваний, определением диагноза и разработкой программы лечения, разработкой схемы реабилитационных мероприятий (а также после перенесенного COVID-19).
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Армия России освободит Часов Яр и выйдет на оперативный простор Дмитрий Плотников Западный капитал всё активнее запускает щупальца в армянскую экономику Андрей Николаев Грузию с враждебным отношением к европейским НКО берут в ЕС Любовь Степушова
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Последние материалы
Страхование курьеров и ПДД: какие меры должны принять сервисы доставки?
Newsweek: Украина пресекла ядерную линию Путина
В ГИБДД назвали неожиданные штрафы, на которые попадают даже опытные водители
Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Илья Авербух высказался о поле будущего ребёнка от Лизы Арзамасовой
Простой крем-суп из сельдерея
Три источника скрытых калорий могут помешать вам достижению желаемого веса
Ветеринары рассказали, почему нельзя мочить кошкам уши
Журналист Карпов сообщил, что "Локомотив" намерен расстаться с Дзюбой
Россиянам сообщили, когда стресс вызывает физическую боль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников