Невролог Беленко: стресс может провоцировать боль в шее

Россиянам сообщили, когда стресс вызывает физическую боль

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам невролога-вегетолога Елены Беленко, одной из распространенных причин боли в шейном отделе позвоночника является стресс. Эмоциональные тревоги активизируют нервную систему, что приводит к напряжению мышц и часто приводит к спазмам.

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Идентифицировать этот дискомфорт несложно: боль описывается как ноющая и располагается в области шеи, что мешает нормальным движениям головы. Массаж не сможет полностью облегчить боль, поскольку нужно бороться с причиной проблемы — стрессом.

"В условиях стресса такая работа усиливается. Это провоцирует изменение в состоянии симпатического узла. Что в свою очередь приводит к усилению сигналов к мышцам шеи. Мышцы шеи приходят в повышенный тонус, местами постепенно переходя в спазмированное состояние", — поделилась Елена Беленко.

Если во время шейной боли появляются "прострелы" в руки и другие части тела, это сигнал к тому, что следует обратить внимание на более серьезные проблемы, отметил специалист. Это может указывать на возможные остеохондроз или грыжу.