Как обнаружить повышенный уровень кортизола: симптомы и способы лечения

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин сообщил, что повышенный уровень кортизола в организме негативно влияет на здоровье. Кортизол является гормоном стресса. В определённом количестве он помогает функционированию организма, но повышенный уровень. Об этом пишет "Медикфорум".
Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
К основным симптомам данной проблемы относят проблемы со сном, наличие жира на животе, низкое либидо, боли в шее и спине, частые простуды и ОРВИ, плохое пищеварение, слабость и вялость, а также тревожность.
"Легкий бег трусцой, отлично подходят для снижения умственного стресса", — сказал врач.
Также стоит добавить в рацион продукты, богатые магнием, калием, витаминами В. Например, ягоды, грецкие орехи, зелёные листовые овощи, бананы и абрикосы. Важно научиться разным способам, как контролировать стресс и сохранять позитив.
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов.
Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч