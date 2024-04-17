Как обнаружить повышенный уровень кортизола: симптомы и способы лечения

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Врач Юрочкин: жир на животе является симптомом повышенного кортизола

1:01
Здоровье

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин сообщил, что повышенный уровень кортизола в организме негативно влияет на здоровье. Кортизол является гормоном стресса. В определённом количестве он помогает функционированию организма, но повышенный уровень. Об этом пишет "Медикфорум".

Врач Юрочкин: жир на животе является симптомом повышенного кортизола
Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

К основным симптомам данной проблемы относят проблемы со сном, наличие жира на животе, низкое либидо, боли в шее и спине, частые простуды и ОРВИ, плохое пищеварение, слабость и вялость, а также тревожность.

"Легкий бег трусцой, отлично подходят для снижения умственного стресса", — сказал врач.

Также стоит добавить в рацион продукты, богатые магнием, калием, витаминами В. Например, ягоды, грецкие орехи, зелёные листовые овощи, бананы и абрикосы. Важно научиться разным способам, как контролировать стресс и сохранять позитив.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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