Специалист Долич призвал не принимать витамины без рекомендации врача

Владимир Долич, научный сотрудник в Саратовского МНЦ гигиены ФБУН "ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения", категорически не рекомендует употребление витаминов без назначения врача.
Эксперт в беседе с изданием "Вести Подмосковья", отметил, что свободный доступ к витаминным комплексам и недостаточный уровень медицинской грамотности среди населения приводят к неконтролируемому приёму витаминов.
"Человек пьёт витамины вслепую, абсолютно не зная, нуждается ли его организм в восполнении данных микронутриентов", — отметил эксперт.
Долич рекомендовал пройти необходимые анализы для определения недостатка витаминов перед началом их приёма.
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