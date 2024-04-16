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Специалист Долич призвал не принимать витамины без рекомендации врача

Почему вредно употреблять витамины без консультации врача?

0:47
Здоровье

Владимир Долич, научный сотрудник в Саратовского МНЦ гигиены ФБУН "ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения", категорически не рекомендует употребление витаминов без назначения врача.

Почему вредно употреблять витамины без консультации врача?
Фото: commons.wikimedia.org by Root66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Эксперт в беседе с изданием "Вести Подмосковья", отметил, что свободный доступ к витаминным комплексам и недостаточный уровень медицинской грамотности среди населения приводят к неконтролируемому приёму витаминов.

"Человек пьёт витамины вслепую, абсолютно не зная, нуждается ли его организм в восполнении данных микронутриентов", — отметил эксперт.

Долич рекомендовал пройти необходимые анализы для определения недостатка витаминов перед началом их приёма.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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