В приморском Дальнегорске в школе выявили туберкулёз у четверых учащихся

В одной из школ Приморья случилась вспышка туберкулёза

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В городе Дальнегорске Приморского края в школе № 17 обнаружили вспышку туберкулёза среди четырёх учеников, причиной распространения болезни стал работник, уточнили в местном медицинском учреждении.

Фото: National Cancer Institute by Unknown photographer is licensed under Public Domain

"В школе № 17 были обнаружены и подтверждены четыре случая заболевания туберкулёзом среди детей. В настоящее время эти ребята проходят лечение в ГБУЗ "Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр". Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Этим детям проведено более глубокое обследование, выполнена КТ лёгких", — сообщили в медицинском учреждении.

Школьников, контактировавших с зараженными, обследуют и заносят на диспансерный учёт к детскому фтизиатру. Для некоторых учеников назначают профилактическую терапию. Лица с положительным диаскинтестом могут получить бесплатное лечение в реабилитационных центрах во Владивостоке, Липовцах или Арсеньеве. В настоящее время восемь человек пользуются этой помощью, а ещё четверо школьников планируют отправиться на лечение.

Сейчас сотрудник, который является нулевым пациентом, проходит лечение в ГБУЗ "Приморский краевой противотуберкулёзный диспансер", а в школе будет выполнена дезинфекция.