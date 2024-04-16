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В приморском Дальнегорске в школе выявили туберкулёз у четверых учащихся

В одной из школ Приморья случилась вспышка туберкулёза

1:26
Здоровье

В городе Дальнегорске Приморского края в школе № 17 обнаружили вспышку туберкулёза среди четырёх учеников, причиной распространения болезни стал работник, уточнили в местном медицинском учреждении.

В одной из школ Приморья случилась вспышка туберкулёза
Фото: National Cancer Institute by Unknown photographer is licensed under Public Domain

"В школе № 17 были обнаружены и подтверждены четыре случая заболевания туберкулёзом среди детей. В настоящее время эти ребята проходят лечение в ГБУЗ "Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр". Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. Этим детям проведено более глубокое обследование, выполнена КТ лёгких", — сообщили в медицинском учреждении.

Школьников, контактировавших с зараженными, обследуют и заносят на диспансерный учёт к детскому фтизиатру. Для некоторых учеников назначают профилактическую терапию. Лица с положительным диаскинтестом могут получить бесплатное лечение в реабилитационных центрах во Владивостоке, Липовцах или Арсеньеве. В настоящее время восемь человек пользуются этой помощью, а ещё четверо школьников планируют отправиться на лечение.

Сейчас сотрудник, который является нулевым пациентом, проходит лечение в ГБУЗ "Приморский краевой противотуберкулёзный диспансер", а в школе будет выполнена дезинфекция.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Колбунцов Юрий
Проводит диагностику и лечение острых и хронических заболеваний терапевтического профиля, в том числе бронхита, ветрянки, гриппа, кори, краснухи, ОРЗ и ОРВИ, пищевого отравления, простуды, скарлатины и др
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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