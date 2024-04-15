Ортодонт Воронина: при дыхании через рот возникает риск неправильного прикуса

Перечислены детские привычки, которые могут отразиться на здоровье в будущем

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Врач-ортодонт Дина Воронина отметила, что неправильный прикус может вызвать проблемы со зубами, их стиранию, мигрени, а также болям в шее и другим заболеваниям. В детстве множество факторов, включая дыхание через рот, влияют на его формирование.

Фото: unsplash.com/ by Eddie Kopp fiveohfilms is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Важно развить носовое дыхание. Иногда у детей наблюдается ротовой тип дыхания, когда воздух попадает в дыхательные пути через рот. При таком типе дыхания развивается неправильный тонус мышц губ, щёк, который провоцирует сужение верхней челюсти", — объяснила Дина Воронина.

Согласно её высказыванию, крайне важно, чтобы у ребёнка правильно сформировались молочные зубы. Для этого необходимо включить в рацион питание, богатое кальцием и витаминами, включая твёрдую пищу, например, морковь или яблоки, которые помогут развить правильный тонус мышц и тканей челюсти. Также необходимо избавиться от привычек, таких как сосание пальца, предметов или затянувшееся использование соски.

Для гармоничного развития челюстей и прикуса также значимо правильная осанка. Выполнение упражнений по артикуляции, способствующих укреплению мышц рта, является дополнительным аспектом, благоприятно воздействующим на прикус. Регулярные визиты к детским стоматологам и ортодонтам также имеют важное значение, постаралась подчеркнуть Воронина.