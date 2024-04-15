Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт объяснил, что можно проверить в автомобиле бесплатно
На Украине собираются заблокировать 83 канала в TikTok
Россияне выбирают более экономичный вариант КАСКО
Готовим в духовке полезный десерт из смеси орехов и семян: вариант гранолы
Наталия Орейро приняла участие в российском фильме "Письмо Деду Морозу"
Сотрудники ГИБДД устроят усиленный рейд в Москве с 16 апреля
Ученым удалось доказать материальную природу мысли
Forbes: Основатель Positive Technologies Юрий Максимов стал долларовым миллиардером
Нутрициолог Сазонов: избыточное потребление арбузов может привести к отёкам и ранним морщинам
Ортодонт Воронина: при дыхании через рот возникает риск неправильного прикуса

Перечислены детские привычки, которые могут отразиться на здоровье в будущем

1:25
Здоровье » Стоматология

Врач-ортодонт Дина Воронина отметила, что неправильный прикус может вызвать проблемы со зубами, их стиранию, мигрени, а также болям в шее и другим заболеваниям. В детстве множество факторов, включая дыхание через рот, влияют на его формирование.

Перечислены детские привычки, которые могут отразиться на здоровье в будущем
Фото: unsplash.com/ by Eddie Kopp fiveohfilms is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Важно развить носовое дыхание. Иногда у детей наблюдается ротовой тип дыхания, когда воздух попадает в дыхательные пути через рот. При таком типе дыхания развивается неправильный тонус мышц губ, щёк, который провоцирует сужение верхней челюсти", — объяснила Дина Воронина.

Согласно её высказыванию, крайне важно, чтобы у ребёнка правильно сформировались молочные зубы. Для этого необходимо включить в рацион питание, богатое кальцием и витаминами, включая твёрдую пищу, например, морковь или яблоки, которые помогут развить правильный тонус мышц и тканей челюсти. Также необходимо избавиться от привычек, таких как сосание пальца, предметов или затянувшееся использование соски.

Для гармоничного развития челюстей и прикуса также значимо правильная осанка. Выполнение упражнений по артикуляции, способствующих укреплению мышц рта, является дополнительным аспектом, благоприятно воздействующим на прикус. Регулярные визиты к детским стоматологам и ортодонтам также имеют важное значение, постаралась подчеркнуть Воронина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Обсудить
Популярное
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов

Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.

Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Последняя историческая развилка для Украины: или условия России, или смерть Виктор Пахомов Зеленский поставил задачу Сырскому удержать Часов Яр любой ценой до саммита Дмитрий Плотников Когда живые поклоняются мёртвым: посмертное путешествие друга Екатерины II Сергей Лебедев
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Politico: Британия не сможет конфисковать замороженные активы России
Депутат Бессараб: майские пенсии и зарплаты выплатят россиянам накануне праздников
Четыре альтернативных подхода к окрашиванию без риска для ваших волос
Глава ФЛГР Вяльбе охарактеризовала Большунова как "волчару, за которым все бегут"
Следователь: Екатерина Портнягина подозревается в отмывании денежных средств
Марина Рыкалина: не торопитесь сажать цветы в апреле
Историк моды Александр Васильев оценил средневековые европейские туалеты
Эксперты посоветовали покупать валюту перед летним отпуском
Врачи назвали бесполезные органы, сохранившиеся в человеческом теле
Автоэксперты провели анализ и рассказали, каким должно быть давление масла в ДВС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников