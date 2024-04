Учёные сообщили, о какой болезни может свидетельствовать уменьшение частоты моргания

Исследование, о котором сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на экспертов из Американской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона, утверждает, что снижение нормальной частоты моргания (обычно 14-17 раз в минуту) может являться признаком развития заболевания.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication