Учёные сообщили, о какой болезни может свидетельствовать уменьшение частоты моргания

Daily Mail: уменьшение частоты моргания может свидетельствовать о наличии болезни Паркинсона

Исследование, о котором сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на экспертов из Американской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона, утверждает, что снижение нормальной частоты моргания (обычно 14-17 раз в минуту) может являться признаком развития заболевания.

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Обычно человек моргает примерно 14-17 раз в минуту для увлажнения глаз и очищения роговицы. Некоторые исследования связывают частоту моргания с уровнем дофамина в мозге: низкий уровень дофамина может привести к увеличению интервалов между морганиями.

По мнению специалистов из Американской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона, ключевым признаком этого заболевания является потеря нервных клеток, которые производят дофамин. Данные нежелательные изменения способны вызывать не только тремор, но и сокращать частоту моргания.

Также следует отметить, что редкое смыкание век может указывать на наличие другого заболевания — болезни Грейвса. Это аутоиммунная болезнь, вызванная излишним выделением тиреоидных гормонов щитовидной железы.