Пройдут годы для возвращению к минимальному уровню: в мире исчерпали запасы вакцин от холеры

NYT: мировые запасы вакцины против холеры исчерпаны

0:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире исчерпаны запасы вакцин от холеры. Об этом пишет издание The New York Times.

Фото: flickr.com by IAEA Imagebank is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сообщает издание, дозы вакцины против холеры вводятся пациентам так же быстро, как производятся поскольку смертельные вспышки болезни продолжают распространяться. В то же время, такие данные никого не пугают, отмечают журналисты, запасы вакцины уже много лет находятся на опасно низком уровне.

В то же время, три новых производителя вакцин создают производственные линии и объединяют усилия для пополнению запасов, но, утверждает издание, пройдут годы, прежде, чем объёмы вернутся к минимальному уровню.

В конце февраля сообщалось о 79 300 случаях заболевания и 1100 случаях смерти от холеры в мире в этом году. Поскольку единой системы подсчета случаев не существует, это, скорее всего, сильное занижение значение.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что любая вспышка заболевания создаст дополнительную нагрузку на хрупкую систему производства препаратов для вакцинации.