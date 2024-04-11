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Пройдут годы для возвращению к минимальному уровню: в мире исчерпали запасы вакцин от холеры

NYT: мировые запасы вакцины против холеры исчерпаны

0:25
Здоровье

В мире исчерпаны запасы вакцин от холеры. Об этом пишет издание The New York Times. 

NYT: мировые запасы вакцины против холеры исчерпаны
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сообщает издание, дозы вакцины против холеры вводятся пациентам так же быстро, как производятся поскольку смертельные вспышки болезни продолжают распространяться. В то же время, такие данные никого не пугают, отмечают журналисты, запасы вакцины уже много лет находятся на опасно низком уровне.

В то же время, три новых производителя вакцин создают производственные линии и объединяют усилия для пополнению запасов, но, утверждает издание, пройдут годы, прежде, чем объёмы вернутся к минимальному уровню.

В конце февраля сообщалось о 79 300 случаях заболевания и 1100 случаях смерти от холеры в мире в этом году. Поскольку единой системы подсчета случаев не существует, это, скорее всего, сильное занижение значение.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что любая вспышка заболевания создаст дополнительную нагрузку на хрупкую систему производства препаратов для вакцинации. 

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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