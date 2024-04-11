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Установлена безопасная для здоровья суточная доза сахара для взрослых

Врач Тананакина: суточная доза сахара не должна быть более шести чайных ложек

1:06
Здоровье

По словам врача-эндокринолога Наталии Тананакиной из клиники академика Ройтберга, передозировка сахара увеличивает вероятность ожирения, поэтому взрослым важно контролировать потребление сахара в рамках шести чайных ложек в сутки.

Врач Тананакина: суточная доза сахара не должна быть более шести чайных ложек
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

"Также при передозировке существует риск развития диабета 2-го типа, кардиоваскулярных заболеваний, проблем с зубами и других осложнений со здоровьем. Рекомендуется выбирать напитки и продукты, содержащие минимальное количество добавленного сахара", — отмечает Наталия Тананакина.

Ранее Тананакина объяснила, сколько мёда безопасно употреблять в день для взрослого человека. Её рекомендация состоит в том, что следует употреблять одну-две столовые ложки меда в день.

Она указала на то, что, несмотря на наличие сахара, мёд обладает целым спектром полезных свойств. Это полезное лакомство насыщено витаминами, минералами и антиоксидантами, которые благоприятно воздействуют на организм. Специалист так же уточнила, что мёд обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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