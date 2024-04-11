Установлена безопасная для здоровья суточная доза сахара для взрослых

Врач Тананакина: суточная доза сахара не должна быть более шести чайных ложек

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-эндокринолога Наталии Тананакиной из клиники академика Ройтберга, передозировка сахара увеличивает вероятность ожирения, поэтому взрослым важно контролировать потребление сахара в рамках шести чайных ложек в сутки.

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"Также при передозировке существует риск развития диабета 2-го типа, кардиоваскулярных заболеваний, проблем с зубами и других осложнений со здоровьем. Рекомендуется выбирать напитки и продукты, содержащие минимальное количество добавленного сахара", — отмечает Наталия Тананакина.

Ранее Тананакина объяснила, сколько мёда безопасно употреблять в день для взрослого человека. Её рекомендация состоит в том, что следует употреблять одну-две столовые ложки меда в день.

Она указала на то, что, несмотря на наличие сахара, мёд обладает целым спектром полезных свойств. Это полезное лакомство насыщено витаминами, минералами и антиоксидантами, которые благоприятно воздействуют на организм. Специалист так же уточнила, что мёд обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.