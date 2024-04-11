Эти средства увеличивают риск заболеваний легких и сердца

Врач Захарова: аромапалочки повышают риск заболеваний лёгких и сердца

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Татьяна Захарова рассказала, что внутри дома воздух может быть загрязнён. Это происходит из-за разных предметов домашнего обихода, которые загрязняют интерьер. Они повышают риск развития различных проблем со здоровьем, в частности негативно влияют на лёгкие и сердце, сосуды и мозг. Об этом пишет "Медикфорум".

Фото: Wikipedia by Shmingkamsle is licensed under CC BY-SA 3.0

Самыми опасными предметами в доме считаются аромапалочки, ароматические свечи. При горении свечи выделяют маленькие частички других загрязняющих веществ. Их стоит использовать только в больших помещениях, которые хорошо проветриваются.

"Чистящие средства, такие как полироль для мебели, освежитель воздуха, средство для чистки ковров, средство для чистки духовки, а также аэрозоли, такие как дезодорант и лак для волос, содержат летучие органические соединения, которые при вдыхании могут раздражать наши дыхательные пути, вызывать тошноту и повреждение наших нервов и других органов".