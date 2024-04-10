На "Розе Хутор" обсудят развитие sleep-туризма и актуальные тренды борьбы со стрессом

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

17-18 мая на курорте, в отеле "Роза Спрингс", пройдет конференция "Трансформация превентивной медицины: тренд на Life Balance и антистресс".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Ведущие эксперты страны рассмотрят последние веяния антистрессовой терапии, обменяются опытом по сохранению ментального здоровья населения, борьбе с ежедневным стрессом, обсудят достижения отечественной геронтологии и сомнологии. Конференция в горах Сочи соберет авторитетных ученых и практиков, практически весь цвет российской превентивной медицины. В числе спикеров руководители профильных клиник и лечебно-профилактических учреждений, профессора, доктора медицинских наук, специалисты-сомнологи, представители РАН, Первого МГМУ имени Сеченова, "Центральной государственной медицинской академии" Управления делами Президента РФ, научно-исследовательского медицинского центра по геронтологии и др.

Организатором отраслевой конференции выступает отель "Роза Спрингс", основоположник направления Life Balance, которое помогает гармонично сочетать работу, отдых и личное развитие. Мероприятие пройдет при поддержке Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Его основной целью является поиск путей внедрения принципов превентивной медицины в санаторно-курортное лечение для оздоровления населения страны.

— Мы ожидаем активной профессиональной дискуссии по проблематике превентивной медицины, о том, какое влияние она может оказать на формирование общего сбережения здоровья. На конференции планируется раскрыть новое перспективное направление sleep-туризма, поговорить об актуальных методах изучения и корректировки сна пациентов в условиях санаторно-курортного отдыха. Не секрет, что значительное число людей испытывают те или иные сложности со сном. Это серьезная проблема, требующая решения и наши эксперты готовы предложить новейшие технологии повышения качества сомнологических и антистрессовых программ, — рассказала главный врач отеля Роза Спрингс, диетолог, специалист по функциональной и превентивной медицине Елена Давыдова.

Участников конференции ждет прикладная секция по разбору успешных кейсов, продуктов и практик от приглашенных экспертов в области ментального здоровья. Помимо деловой части мероприятие включает в себя специальный лагерь, в ходе которого можно будет на личном опыте испытать антистресс-программу от отеля "Роза Спрингс".