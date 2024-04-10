Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
По всей Европе задерживают сирийских боевиков
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 65 человек
Самая дорогая недвижимость в Москве находиться на улице Усачева
PN: республиканцы-конгрессмены не поддерживают идею использования замороженных активов РФ
Невестка Валерии опровергла сообщения о разводе с мужем
Супруга Александра Петрова показала редкое совместное фото с актером
Прием, который мгновенно придаст взгляду соблазнительный акцент: улучшение формы ресниц
Экспертные рекомендации: на что обращать внимание при выборе автомобиля с механической коробкой передач
МЭР Крыма: санкции не мешают инвестициям в местный туризм

На "Розе Хутор" обсудят развитие sleep-туризма и актуальные тренды борьбы со стрессом

2:31
Здоровье

17-18 мая на курорте, в отеле "Роза Спрингс", пройдет конференция "Трансформация превентивной медицины: тренд на Life Balance и антистресс".

На "Розе Хутор" обсудят развитие sleep-туризма и актуальные тренды борьбы со стрессом
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Ведущие эксперты страны рассмотрят последние веяния антистрессовой терапии, обменяются опытом по сохранению ментального здоровья населения, борьбе с ежедневным стрессом, обсудят достижения отечественной геронтологии и сомнологии. Конференция в горах Сочи соберет авторитетных ученых и практиков, практически весь цвет российской превентивной медицины. В числе спикеров руководители профильных клиник и лечебно-профилактических учреждений, профессора, доктора медицинских наук, специалисты-сомнологи, представители РАН, Первого МГМУ имени Сеченова, "Центральной государственной медицинской академии" Управления делами Президента РФ, научно-исследовательского медицинского центра по геронтологии и др.

Организатором отраслевой конференции выступает отель "Роза Спрингс", основоположник направления Life Balance, которое помогает гармонично сочетать работу, отдых и личное развитие. Мероприятие пройдет при поддержке Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Его основной целью является поиск путей внедрения принципов превентивной медицины в санаторно-курортное лечение для оздоровления населения страны.

— Мы ожидаем активной профессиональной дискуссии по проблематике превентивной медицины, о том, какое влияние она может оказать на формирование общего сбережения здоровья. На конференции планируется раскрыть новое перспективное направление sleep-туризма, поговорить об актуальных методах изучения и корректировки сна пациентов в условиях санаторно-курортного отдыха. Не секрет, что значительное число людей испытывают те или иные сложности со сном. Это серьезная проблема, требующая решения и наши эксперты готовы предложить новейшие технологии повышения качества сомнологических и антистрессовых программ, — рассказала главный врач отеля Роза Спрингс, диетолог, специалист по функциональной и превентивной медицине Елена Давыдова.

Участников конференции ждет прикладная секция по разбору успешных кейсов, продуктов и практик от приглашенных экспертов в области ментального здоровья. Помимо деловой части мероприятие включает в себя специальный лагерь, в ходе которого можно будет на личном опыте испытать антистресс-программу от отеля "Роза Спрингс".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Черномазова Елена
Проводит лечение любых проблем детей 1-го года жизни, детей с патологией
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Специалист Серебренникова Джамиля
Специализируется на диагностике и лечении различных патологий новорожденных
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
"Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
PN: республиканцы-конгрессмены не поддерживают идею использования замороженных активов РФ
Невестка Валерии опровергла сообщения о разводе с мужем
На "Розе Хутор" обсудят развитие sleep-туризма и актуальные тренды борьбы со стрессом
Супруга Александра Петрова показала редкое совместное фото с актером
Прием, который мгновенно придаст взгляду соблазнительный акцент: улучшение формы ресниц
Экспертные рекомендации: на что обращать внимание при выборе автомобиля с механической коробкой передач
МЭР Крыма: санкции не мешают инвестициям в местный туризм
Ландшафтный дизайнер Пятакова дала советы, как сажать деревья
Дженифер Лопес появилась в пиджаке мужеподобного типа
Бахрейн вводит новый туристический налог с 1 мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников