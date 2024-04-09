Раскрыты необычные причины появления двойного подбородка и акне на лице

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Стоматолог Кузьменкова: появление акне на коже лица может быть связано с инфекцией в ротовой полости

Здоровье » Красота

Как сообщила стоматолог Лилии Кузьменковой, морщины, прыщи и даже второй подбородок могут проявиться из-за редкого посещения стоматологического кабинета.

Стоматолог Кузьменкова: появление акне на коже лица может быть связано с инфекцией в ротовой полости
Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Инфекции и воспаления в ротовой полости, особенно в районе щек и подбородка, могут привести к появлению сыпи и покраснений на коже. Например, гингивит или пародонтит могут быть причиной данных проблем с кожей.

Для выявления истинной причины неприятных симптомов необходимо обратиться к стоматологу. Он выполнит профессиональную гигиену полости рта, лечение воспалений десен и кариеса, а также, при необходимости, поможет решить проблемы с прикусом, что сократит возможность появления морщин, птоза и отёчности лица. Это связано с тем, что коррекция прикуса снижает нагрузку на мягкие ткани лица.

"Это, в свою очередь, способствует уменьшению напряжения в области губ и околоносовых складок, что ведёт к уменьшению морщин в этих областях. Плотное прилегание зубов после коррекции прикуса оказывает поддерживающее воздействие на соседние ткани: кожу и мышцы лица. Это помогает предотвратить или уменьшить птоз щёк, когда они начинают опускаться из-за старения", — поделилась Лилия Кузьменкова.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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