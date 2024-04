Раскрыты необычные причины появления двойного подбородка и акне на лице

Как сообщила стоматолог Лилии Кузьменковой, морщины, прыщи и даже второй подбородок могут проявиться из-за редкого посещения стоматологического кабинета.

