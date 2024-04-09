Раскрыты необычные причины появления двойного подбородка и акне на лице

Как сообщила стоматолог Лилии Кузьменковой, морщины, прыщи и даже второй подбородок могут проявиться из-за редкого посещения стоматологического кабинета.
Инфекции и воспаления в ротовой полости, особенно в районе щек и подбородка, могут привести к появлению сыпи и покраснений на коже. Например, гингивит или пародонтит могут быть причиной данных проблем с кожей.
Для выявления истинной причины неприятных симптомов необходимо обратиться к стоматологу. Он выполнит профессиональную гигиену полости рта, лечение воспалений десен и кариеса, а также, при необходимости, поможет решить проблемы с прикусом, что сократит возможность появления морщин, птоза и отёчности лица. Это связано с тем, что коррекция прикуса снижает нагрузку на мягкие ткани лица.
"Это, в свою очередь, способствует уменьшению напряжения в области губ и околоносовых складок, что ведёт к уменьшению морщин в этих областях. Плотное прилегание зубов после коррекции прикуса оказывает поддерживающее воздействие на соседние ткани: кожу и мышцы лица. Это помогает предотвратить или уменьшить птоз щёк, когда они начинают опускаться из-за старения", — поделилась Лилия Кузьменкова.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.