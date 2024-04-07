Кардиолог перечислил продукты, увеличивающие риск атеросклероза

Врач Фомичева: жиры животного происхождения, сахар и трансжиры провоцируют атеросклероз

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Анна Фомичева, врач-кардиолог, напомнила, что атеросклероз проявляется в образовании атеросклеротических бляшек в сосудах, и некоторые продукты могут способствовать его возникновению.

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Медик подчеркнула важность избегания жареной пищи, поскольку животные жиры, трансжиры и сахар могут повредить сосуды и способствовать образованию атеросклеротических бляшек из-за переноса жира холестерином в данные области.

Рекомендуется заменить животный жир на растительный в своем рационе и включить в него фрукты, овощи, бобовые и крупы. Необходимо помнить также о важности витаминов и антиоксидантов. Они могут защитить жиры и белки от окисления, предотвращая возможные повреждения клеток и развитие атеросклероза.