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Кардиолог перечислил продукты, увеличивающие риск атеросклероза

Врач Фомичева: жиры животного происхождения, сахар и трансжиры провоцируют атеросклероз

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Здоровье

Анна Фомичева, врач-кардиолог, напомнила, что атеросклероз проявляется в образовании атеросклеротических бляшек в сосудах, и некоторые продукты могут способствовать его возникновению.

Врач Фомичева: жиры животного происхождения, сахар и трансжиры провоцируют атеросклероз
Фото: Wikipedia by Nadimtk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Медик подчеркнула важность избегания жареной пищи, поскольку животные жиры, трансжиры и сахар могут повредить сосуды и способствовать образованию атеросклеротических бляшек из-за переноса жира холестерином в данные области.

Рекомендуется заменить животный жир на растительный в своем рационе и включить в него фрукты, овощи, бобовые и крупы. Необходимо помнить также о важности витаминов и антиоксидантов. Они могут защитить жиры и белки от окисления, предотвращая возможные повреждения клеток и развитие атеросклероза.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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