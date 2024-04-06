Хирург Умнов: главную опасность при наводнении в Орске составляют заболевания, которые передаются фекально-оральным путём
При наводнении в Орске могут распространиться дизентерия и сальмонеллёз
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06.04.2024 18:44
В городе Орске (Оренбургская область) произошёл прорыв дамбы и затопление нескольких улиц и домов.
Фото: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний is licensed under public domain
Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург
Александр Умнов рассказал, какие опасные заболевания могут распространиться в результате наводнения.
Главную опасность, по его мнению, составляют заболевания, которые передаются фекально-оральным путём, например, холера, дизентерия, сальмонеллёз, шигеллез и ротавирусная инфекция.
Кроме того, опасность может представлять плесень, которая может образоваться в домах, передаёт NEWS.ru.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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