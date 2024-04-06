Хирург Умнов: главную опасность при наводнении в Орске составляют заболевания, которые передаются фекально-оральным путём

При наводнении в Орске могут распространиться дизентерия и сальмонеллёз

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В городе Орске (Оренбургская область) произошёл прорыв дамбы и затопление нескольких улиц и домов.

Фото: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний is licensed under public domain

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, какие опасные заболевания могут распространиться в результате наводнения.

Главную опасность, по его мнению, составляют заболевания, которые передаются фекально-оральным путём, например, холера, дизентерия, сальмонеллёз, шигеллез и ротавирусная инфекция.

Кроме того, опасность может представлять плесень, которая может образоваться в домах, передаёт NEWS.ru.