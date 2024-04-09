Все точки над "T": какие инфекции можно подхватить в общественном туалете

Чем можно заразиться при посещении общественного туалета?

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда речь заходит о посещении общественных туалетов, возникает желание либо избежать их, либо обеспечить себя какой-то защитой, например, укладывая салфетки на унитаз. Это вполне естественное желание, ведь все мы осведомлены о наличии микробов в таких местах.

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Беспокойство о возможном заражении — нормальное явление. Но стоит ли действительно опасаться общественных туалетов? Вот что показало исследование 2022 года.

Ученые провели систематический обзор 38 научных исследований из 13 стран, включая 14, проведенных в медицинских учреждениях, 10 — в лабораториях или экспериментальных помещениях, и 14 — в ресторанах, офисах, коммерческих и учебных учреждениях.

Выяснилось, что в общественных туалетах обитают кишечные, кожные и почвенные бактерии, а также кишечные и респираторные вирусы. Проще говоря, туалет — это место, где реально возможен перенос инфекции от одного человека к другому. Но тем не менее, в литературных источниках научного типа, крайне редко описаны случаи заражения человека через общественные туалеты.

Грибки способны выдерживать высокие температуры, высокую кислотность и низкое содержание питательных веществ. Интересно, что некоторые грибки могут использовать моющие средства в качестве источника питания.

Ученые отметили, что грибки могут представлять потенциальный риск для здоровья в больницах и домах престарелых, где у жителей часто ослаблен иммунитет.

Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Кристин Гревес, пояснила: "Сиденье унитаза не является средой для размножения возбудителей ЗППП, поскольку они не могут выжить вне человеческого организма более 10 секунд".

Хотя теоретически возможно заразиться ЗППП, на практике это происходит в крайне редких случаях, например, если кровь больного попадет на рану здорового человека через контакт с унитазом.

Факт остается фактом, что при посещении общественного туалета крайне редко можно заразиться какой-либо болезнью, если следовать правилам личной гигиены.