Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова дала эффективные советы, как можно улучшить микрофлору в кишечнике. Об этом пишет "Медикфорум".
"Микробиом кишечника — это экосистема, и важно, чтобы все различные микроорганизмы в ней были сбалансированы. Кишечник так важен для вашего общего самочувствия. Люди со здоровой и разнообразной кишечной экосистемой — это те, кто каждый день ест разнообразные разноцветные фрукты и овощи", — говорит врач.
Продукты, которые обработаны или содержат большое количество сахара, приводят к дисбалансу в кишечнике и вызывают дисбактериоз. Поэтому в рационе должны преобладать фрукты и овощи.
Ещё важно употреблять продукты с нерастворимой клетчаткой. К ним относят орехи, бобовые, малину, клубнику. Большую пользу для кишечника приносят ферментированные продукты. Они содержат в себе пребиотики. К ним относят квашеную капусту, кефир, натуральный йогурт.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.