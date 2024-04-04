4 главных совета, которые улучшат здоровье вашего кишечника

Врач Алисова: улучшить состояние кишечника могут ферментированные продукты

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова дала эффективные советы, как можно улучшить микрофлору в кишечнике. Об этом пишет "Медикфорум".

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"Микробиом кишечника — это экосистема, и важно, чтобы все различные микроорганизмы в ней были сбалансированы. Кишечник так важен для вашего общего самочувствия. Люди со здоровой и разнообразной кишечной экосистемой — это те, кто каждый день ест разнообразные разноцветные фрукты и овощи", — говорит врач.

Продукты, которые обработаны или содержат большое количество сахара, приводят к дисбалансу в кишечнике и вызывают дисбактериоз. Поэтому в рационе должны преобладать фрукты и овощи.

Ещё важно употреблять продукты с нерастворимой клетчаткой. К ним относят орехи, бобовые, малину, клубнику. Большую пользу для кишечника приносят ферментированные продукты. Они содержат в себе пребиотики. К ним относят квашеную капусту, кефир, натуральный йогурт.