Врач-невролог Головчанская: тревожность может снижать магний, формируя порочный круг

Повышенная тревожность может свидетельствовать о дефиците магния в организме

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенная тревожность может быть связана с нехваткой в организме магния и витамина В6. Врач-невролог Надежда Головчанская рассказала о магнии и его связи с тревожностью.

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"По распространённости в природе это один из четырех важнейших минералов. Без него невозможны около 300 разных биохимических процессов нашего организма. Но есть данные, что до 90% населения в той или иной мере страдает от нехватки магния, что выражается в неврологических и физических расстройствах. Тревожность тоже может снижать магний, формируя порочный круг: вы тревожитесь — магний уменьшается, меньше магния — выше тревога,” — сообщила врач.

Она особо подчеркнула, что усвоению магния могут помешать алкоголь, кофеин, обилие белковой и жирной пищи или приём кальция. Дефицит этого минерала может сопровождаться спазмами, болями в спине, запорами, повышением риска метаболического синдрома, нарушением сна и засыпания, усталостью, тревожностью и падением работоспособности.

Небольшой постоянный процент магния находится в крови, до 60% он содержится в костях и зубах, остальное - в мышцах и органах, пишет "Доктор Питер”.

"При недостатке магния в крови он сразу высвобождается из своего депо (больше всего магния содержится в костях), а потому даже при появившихся признаках дефицита лабораторные показатели магния крови могут быть в норме,” — предупредила невролог.

Из-за этого лечение препаратами магния чаще всего назначается на основе жалоб пациента. Если тревожность выраженная и сопровождается нарушениями сна, снижением активности и эмоциональностью, то профилактического приёма препаратов магния может быть недостаточно. В этом случае врач порекомендовала обратиться за помощью к психотерапевту.