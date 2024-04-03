5 простых, но эффективных советов, как защитить себя от диабета

Эндокринолог Гуреева: для защиты от диабета нужно высыпаться

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева дала простые советы, как можно защитить себя от сахарного диабета.

Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Прежде всего, нужно следить за своим весом. Индекс массы тела не должен превышать 25, поскольку тогда риск диабета второго типа сильно возрастает. Каждый день нужно уделять физической активности минимум 30 минут.

"Но важен каждый шаг. Полезно подниматься по лестнице вместо лифта, ходить, разговаривая по телефону, или ездить на работу на велосипеде", — говорит Гуреева.

В профилактике диабета немаловажную роль также играет правильное питание. Лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, так как она устраняет нарушения в метаболизме сахара и жиров. В рационе должно быть много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов. Ещё нужно сократить употребление сахара и соли.

Для уменьшения риска диабета можно употреблять кофе, этот напиток оказывает защитное действие. Важно каждый день высыпаться, недостаток сна способствует повышению уровня сахара в крови.