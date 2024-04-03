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5 простых, но эффективных советов, как защитить себя от диабета

Эндокринолог Гуреева: для защиты от диабета нужно высыпаться

1:05
Здоровье

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева дала простые советы, как можно защитить себя от сахарного диабета.

Эндокринолог Гуреева: для защиты от диабета нужно высыпаться
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Прежде всего, нужно следить за своим весом. Индекс массы тела не должен превышать 25, поскольку тогда риск диабета второго типа сильно возрастает. Каждый день нужно уделять физической активности минимум 30 минут.

"Но важен каждый шаг. Полезно подниматься по лестнице вместо лифта, ходить, разговаривая по телефону, или ездить на работу на велосипеде", — говорит Гуреева.

В профилактике диабета немаловажную роль также играет правильное питание. Лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, так как она устраняет нарушения в метаболизме сахара и жиров. В рационе должно быть много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов. Ещё нужно сократить употребление сахара и соли.

Для уменьшения риска диабета можно употреблять кофе, этот напиток оказывает защитное действие. Важно каждый день высыпаться, недостаток сна способствует повышению уровня сахара в крови.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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