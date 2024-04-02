3 тревожных признака, говорящих, что у вас больные почки

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Врач Захарова: отёки вокруг глаз и высокое давление могут говорить о болезни почек

1:01
Здоровье

Врач Татьяна Захарова рассказала, какие симптомы могут указывать на наличие заболевания почек. По её словам, такие болезни развиваются медленно и без острых симптомов, поэтому не всегда удаётся их вовремя обнаружить.

Врач Захарова: отёки вокруг глаз и высокое давление могут говорить о болезни почек
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Christopher Gross

Прежде всего, стоит обратить внимание на отёки нижних конечностей и вокруг глаз.

"Однако, если отек также можно увидеть утром, когда вы смотрите в зеркало (отек век), и могут быть затронуты обе голени, почки также могут быть виноваты", — говорит врач.

О болезнях почек также может говорить пенистая моча, поскольку больные почки неспособны удерживать белок, он выходит с мочой и не возвращается в кровь.

Ещё стоит обратить внимание на повышенное кровяное давление, поскольку именно почки отвечают за регуляцию артериального давления, контролируют выброс гормонов. Если есть проблема в этом органе, то механизм не будет нормально работать, из-за чего давление будет повышаться, причём не только днём, но и в ночное время.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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