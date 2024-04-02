3 тревожных признака, говорящих, что у вас больные почки

Врач Татьяна Захарова рассказала, какие симптомы могут указывать на наличие заболевания почек. По её словам, такие болезни развиваются медленно и без острых симптомов, поэтому не всегда удаётся их вовремя обнаружить.
Прежде всего, стоит обратить внимание на отёки нижних конечностей и вокруг глаз.
"Однако, если отек также можно увидеть утром, когда вы смотрите в зеркало (отек век), и могут быть затронуты обе голени, почки также могут быть виноваты", — говорит врач.
О болезнях почек также может говорить пенистая моча, поскольку больные почки неспособны удерживать белок, он выходит с мочой и не возвращается в кровь.
Ещё стоит обратить внимание на повышенное кровяное давление, поскольку именно почки отвечают за регуляцию артериального давления, контролируют выброс гормонов. Если есть проблема в этом органе, то механизм не будет нормально работать, из-за чего давление будет повышаться, причём не только днём, но и в ночное время.
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