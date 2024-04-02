Невролог Иллариошкин: активные движения во сне могут указывать на наличие болезни Паркинсона

Обнаружен самый первый предшественник заболевания Паркинсона

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В течение 10-20 лет до появления симптомов болезни Паркинсона у пациентов наблюдается нарушение поведения во время быстрого сна. Академик РАН, заместитель директора Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин объяснил, что из-за этого человек может дёргаться, и в редких случаях может оставить синяки на теле партнёра.

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"Он во сне размахивает руками, сбрасывает с прикроватных полочек предметы всякие. Это признак развивающейся патологии в тех отделах мозга, которые отвечают за контроль механизмов сна и вовлекаются в самой ранней стадии заболевания", — описал приступ Сергей Иллариошкин.

Он объясняет, что в фазе быстрого сна у здорового человека мышечный тонус пропадает, в то время как при Паркинсоне изменения в ядрах ствола мозга сохраняют тонус и человек начинает "участвовать" в сновидениях. Сергей Иллариошкин рассказал историю о случае в США, где муж, который, находясь во сне, задушил свою жену. Его оправдали, так как результаты полисомнографии подтвердили наличие нарушения поведения во время быстрого сна.