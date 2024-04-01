Врач предупредил о связи татуировок и онкологии

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Врач Мясников: татуировки могут вызвать рак

0:46
Здоровье

Врач-терапевт Александр Мясников предупредил, что татуировки могут быть причиной развития ракового заболевания.

Врач Мясников: татуировки могут вызвать рак
Фото: Openverse by tattooblogger is licensed under CC BY 2.0

По словам специалиста, татуировки могут иметь канцерогенный эффект из-за краски, так как в ней нередко содержатся токсичные вещества.

"В состав многих красок для нанесения татуировок входят соли тяжелых металлов, которые являются канцерогенами", — заявил Александр Мясников.

Также врач отметил, что после нанесения татуировки могут появиться разные проблемы со здоровьем. Например, на вещества, входящие в краску, может начаться аллергическая реакция и даже воспаление, приводящее в том числе и к раку.

Мясников добавил, что у некоторых иногда возникает жжение в месте татуировок при проведении МРТ.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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