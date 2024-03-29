Эффект «ноцебо»: Как воздействие страха перед медицинскими специалистами в белых халатах отражается на состоянии здоровья

Эффект «ноцебо»: влияние страха перед медиками в белых халатах на здоровье

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Подавляющее большинство осложнений после прививки от коронавируса в период пандемии оказалось мифом. Исследователи из Университета Уппсала (Швеция) подтвердили, что страх перед медицинскими работниками в белых халатах ("ноцебо-эффект") может нанести вред здоровью.

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Когда пациент знает заранее о возможных побочных эффектах лекарств или узнает о них самостоятельно, эффект "ноцебо" усиливается.

Беспокойство и недоверие к профессионализму медицинских работников могут негативно отразиться на организме человека. В настоящее время врачи стараются уменьшить подобные последствия, подробно разъясняя пациентам процесс их лечения.