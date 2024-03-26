Психолог Терневская: поддержать человека, потерявшего близких при теракте можно просто находясь с ним рядом, если просто плакать вместе с ним

Психолог Терневская считает, что поддержать человека, потерявшего близких при теракте, можно просто находясь с ним рядом столько, сколько ему нужно

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поддержать человека, потерявшего близких при теракте можно просто находясь с ним рядом, если просто плакать вместе с ним.

Фото: duma.mos.ru by Московская городская дума is licensed under public domain

Как сообщает Москва 24, заведующая филиалом "Телефон неотложной психологической помощи" Любовь Терневская считает, что не стоит подбадривать и настраивать на лучшее. Скорее всего, такие моменты будут только раздражать человека. Самое лучшее, что можно сделать в таком случае это быть рядом с человеком столько, сколько ему нужно для переживания своего горя. Это может длиться долго, но это именно тj, чем вы можете помочь.

Не нужно пытаться вывести человека из состояния утраты и горя.

"Также ни в коем случае не говорите таких фраз: "Вс` будет хорошо"; "Смотри, у тебя есть семья, друзья и дети"; "Ты справишься"; "Не переживай, не плачь",” — советует эксперт.

Если человек сам пострадал во время теракта, то самый верный вариант — это не оставлять его одного, окружить заботой и дать почувствовать себя в безопасности.

"Когда человек один, он наиболее подвержен возникновению тревоги. Также очень важно дать ему возможность выговориться, чтобы накопленное внутри состояние вышло. И приняло символическую форму. При проговаривании случившегося страх выходит наружу, и мы занимаем "дистанцию" по отношению к ситуации, смотря на не` как бы "издалека",” — подчёркивает Терневская.

Возможно, что человеку может понадобиться помощь невролога и реабилитация у психолога. Ещё один момент, на который обращает внимание специалист — не обесценивать чужие переживания. И никогда, ни при каких обстоятельствах не сравнивайте человека, пережившего теракт, с теми, кто там погиб.