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Психолог Терневская: поддержать человека, потерявшего близких при теракте можно просто находясь с ним рядом, если просто плакать вместе с ним

Психолог Терневская считает, что поддержать человека, потерявшего близких при теракте, можно просто находясь с ним рядом столько, сколько ему нужно

1:42
Здоровье

Поддержать человека, потерявшего близких при теракте можно просто находясь с ним рядом, если просто плакать вместе с ним.

Психолог Терневская считает, что поддержать человека, потерявшего близких при теракте, можно просто находясь с ним рядом столько, сколько ему нужно
Фото: duma.mos.ru by Московская городская дума is licensed under public domain

Как сообщает Москва 24, заведующая филиалом "Телефон неотложной психологической помощи" Любовь Терневская считает, что не стоит подбадривать и настраивать на лучшее. Скорее всего, такие моменты будут только раздражать человека. Самое лучшее, что можно сделать в таком случае это быть рядом с человеком столько, сколько ему нужно для переживания своего горя. Это может длиться долго, но это именно тj, чем вы можете помочь.

Не нужно пытаться вывести человека из состояния утраты и горя.

"Также ни в коем случае не говорите таких фраз: "Вс` будет хорошо"; "Смотри, у тебя есть семья, друзья и дети"; "Ты справишься"; "Не переживай, не плачь",” — советует эксперт.

Если человек сам пострадал во время теракта, то самый верный вариант — это не оставлять его одного, окружить заботой и дать почувствовать себя в безопасности.

"Когда человек один, он наиболее подвержен возникновению тревоги. Также очень важно дать ему возможность выговориться, чтобы накопленное внутри состояние вышло. И приняло символическую форму. При проговаривании случившегося страх выходит наружу, и мы занимаем "дистанцию" по отношению к ситуации, смотря на не` как бы "издалека",” — подчёркивает Терневская.

Возможно, что человеку может понадобиться помощь невролога и реабилитация у психолога. Ещё один момент, на который обращает внимание специалист — не обесценивать чужие переживания. И никогда, ни при каких обстоятельствах не сравнивайте человека, пережившего теракт, с теми, кто там погиб.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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