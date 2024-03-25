Андрей Овчинников советует не опасаться употреблять в пищу яйца с пятнами крови в желтке

Фермер Андрей Овчинников объяснил Pravda. Ru откуда в желтке яиц берутся инородные включения.
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Капельки крови в желтке объясняются естественными причинами, говорит сельхозпроизводитель.
"Это оплодотворённый зародыш. Это крайне редко встречается. Потому что яйца неоплодотворенные продают", — даёт краткое пояснение специалист.
У фабричной продукции подобных инородных тел в яичных желтках не бывает, уверяет фермер.
"Оно встречается только у частников, кто продает яйца. У фабрик, которые продают яйцо, такого быть не может. Потому что там нет петухов", — делится производственными секретами собеседник Pravda. Ru.
Ни о каких токсинах и грибке, которые якобы, могут быть в яйцах с кровинкой в желтке, речь идти не может, говорит Андрей Овчинников. По словам фермера, неаппетитный вид такой продукции никак не влияет на её вкусовые качества. В крайнем случае неэстетичную капельку крови в желтке можно удалить кончиком ножа.
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