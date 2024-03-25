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Андрей Овчинников советует не опасаться употреблять в пищу яйца с пятнами крови в желтке

Фермер Овчинников: куриные яйца с пятнами крови в желтке можно есть

1:03
Здоровье

Фермер Андрей Овчинников объяснил Pravda. Ru откуда в желтке яиц берутся инородные включения.

Фермер Овчинников: куриные яйца с пятнами крови в желтке можно есть
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Капельки крови в желтке объясняются естественными причинами, говорит сельхозпроизводитель.

"Это оплодотворённый зародыш. Это крайне редко встречается. Потому что яйца неоплодотворенные продают", — даёт краткое пояснение специалист.

У фабричной продукции подобных инородных тел в яичных желтках не бывает, уверяет фермер.

"Оно встречается только у частников, кто продает яйца. У фабрик, которые продают яйцо, такого быть не может. Потому что там нет петухов", — делится производственными секретами собеседник Pravda. Ru.

Ни о каких токсинах и грибке, которые якобы, могут быть в яйцах с кровинкой в желтке, речь идти не может, говорит Андрей Овчинников. По словам фермера, неаппетитный вид такой продукции никак не влияет на её вкусовые качества. В крайнем случае неэстетичную капельку крови в желтке можно удалить кончиком ножа.

Куриные яйца | польза или вред для организма
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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