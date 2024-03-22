Как снизить риск инфаркта при гипертонии: ешьте 2 порции этого продукта в неделю

Учёные Бостонского университета: 2 порции йогурта в неделю снижают риск инфаркта

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Бостонского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что риск инфаркта при повышенном артериальном давлении уменьшается на треть, если употреблять два раза в неделю натуральный йогурт.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Отмечается, что в исследовании принимали участие 18 тысяч мужчин и 55 тысяч женщин. Если за неделю употреблять йогурт хотя бы 2 раза, то это поможет значительно укрепить сосуды, повысить сопротивляемость организма к болезням сердца, в частности к развитию инфаркта. Особенно снизился риск инфаркта именно у женского пола.

"У женщин риск инфаркта миокарда снизился на 30%, у мужчин — на 19%", — констатировали авторы проекта.

Учёные также сказали, что людям, страдающим от гипертонии, нужно ещё добавить в рацион овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Такое питание делает сосуды более здоровыми.